В России выделят 4,5 триллиона рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил о выделении 4,5 триллиона рублей на реализацию нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года. Об этом он сообщил в ходе совещания, проведённого президентом РФ Владимиром Путиным с членами правительства.
В ходе мероприятия глава государства спросил у Файзуллина об объёмах финансирования нового федерального проекта. Министр в ответ назвал показатели в 4,5 триллиона.
Путин заявил, что модернизация объектов питьевого водоснабжения является важным элементом нового проекта, и попросил Файзуллина держать этот вопрос на особом контроле.
В заключение президент подчеркнул, что в ряде регионов России вопрос с обеспечением питьевого водоснабжения является наиболее острым.
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Путин заявил, что модернизация объектов питьевого водоснабжения является важным элементом нового проекта, и попросил Файзуллина держать этот вопрос на особом контроле.
В заключение президент подчеркнул, что в ряде регионов России вопрос с обеспечением питьевого водоснабжения является наиболее острым.
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Анастасия Чинкова