В России вылов красной икры уже превысил прошлогодний почти в 1,5 раза

Фото: iStock/Andrej Filonenko

Цены на красную икру в России пришли в норму, а вылов в этом году превысил показатели прошлого почти в 1,5 раза, пишет РИА Новости.



Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев сообщил об успешной путине.

В этом году рыбаки добыли около 335 тысяч тонн икры, что на 42% больше, чем за весь прошлый год. Прогнозируемый объем икры составляет 21 тысячу тонн, что на 31% выше показателей 2024 года.

Несмотря на стабильность цен, продажи красной икры в российских магазинах начали стагнировать. С августа 2024 года по август 2025 года товар занимает 48,5% оборота в категории «икра». Однако Зверев ожидает рост продаж в предновогодний период по сравнению с антирекордными показателями прошлого года.

Дарья Осипова

