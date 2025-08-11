В России выпустили памятку для иностранцев по получению сим-карты
Получить российскую сим-карту иностранный гражданин может только после оформления СНИЛС и при наличии аккаунта на портале «Госуслуги». Памятку, в которой подробно расписан порядок действия для оформления российской сим-карты, создали специалисты Роскомнадзора.
Первым шагом является получение нотариально заверенного перевода на русский документа, удостоверяющего личность. С этим документом иностранцу следует обратиться за оформлением СНИЛС к своему работодателю или напрямую в МФЦ или Соцфонд России.
Получив СНИЛС, иностранный гражданин должен создать учётную запись в «Госуслугах». Без номера телефона это можно сделать в МФЦ или в банке. Затем в банке нужно зарегистрировать биометрию. И после этого можно будет оформить сим-карту в любом салоне связи.
