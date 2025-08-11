В России выпустили памятку для иностранцев по получению сим-карты

11 августа 2025, 09:47

Фото: istockphoto.com/Andranik Hakobyan

Получить российскую сим-карту иностранный гражданин может только после оформления СНИЛС и при наличии аккаунта на портале «Госуслуги». Памятку, в которой подробно расписан порядок действия для оформления российской сим-карты, создали специалисты Роскомнадзора.