В «Новом Медведкове» завершили благоустройство дворов двух корпусов
В жилом квартале «Новое Медведково» завершили благоустройство дворов. Работы провели вокруг двух корпусов. Девелопер Ingrad, который в 2024 году стал частью Sminex, реализует проект в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.
Готовность корпусов достигла 85%. Строители завершают монтаж вентилируемых фасадов и окон, устанавливают системы комфорта и приводят в порядок места общего пользования. В новых домах будет 732 квартиры.
Площадь благоустройства составила 16 000 м². Во дворах установили малые архитектурные формы и скамейки, проложили пешеходные дорожки. Для детей создали несколько игровых зон с горками и качелями, а для тех, кто выбирает активный отдых, — спортивные площадки с тренажёрами, турниками, брусьями и столами для настольного тенниса.
Через весь квартал проходит прогулочный бульвар длиной около километра. Здесь сделали зоны тихого отдыха с перголами и скамейками, а рядом разместили спортплощадки. Для озеленения выбрали деревья и кустарники, которые сохраняют декоративный внешний вид круглый год: сосны, ели, липы, каштаны, рябины, яблони, ивы, клёны и спирию.
«Мы продолжаем активно развивать «Новое Медведково». Это сложившийся жилой квартал в окружении лесопарков и благоустроенных прудов. Для семей с детьми здесь созданы все условия: от школ и садов до спортивных площадок и зелёных оазисов. На его территории уже работают три дошкольных образовательных учреждения и два корпуса лингвистической гимназии с изучением четырёх иностранных языков, в том числе китайского», — отметила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.В домах установили современные системы безопасности: видеонаблюдение, домофоны и контроль доступа. В зданиях теперь бесшумные скоростные лифты. На первых этажах предусмотрели помещения под магазины, аптеки, кафе и салоны красоты.
«Новое Медведково» — это северо-западная часть Мытищ, 6 км от МКАД, рядом с Пироговским лесопарком и Клязьминским водохранилищем. В квартале уже построили и ввели в эксплуатацию 34 корпуса из 43. Это полноценный «город в городе» с инфраструктурой для жизни, учёбы, отдыха и спорта.
В Подмосковье девелоперы — ФСК, Гранель, Самолёт, ПИК, Сити21, Брусника и другие — развивают территории комплексно. Вместе с жилыми домами они создают всю необходимую инфраструктуру.