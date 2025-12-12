В «Новом Медведкове» завершили благоустройство дворов двух корпусов

12 декабря 2025, 09:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом квартале «Новое Медведково» завершили благоустройство дворов. Работы провели вокруг двух корпусов. Девелопер Ingrad, который в 2024 году стал частью Sminex, реализует проект в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.





Готовность корпусов достигла 85%. Строители завершают монтаж вентилируемых фасадов и окон, устанавливают системы комфорта и приводят в порядок места общего пользования. В новых домах будет 732 квартиры.



Площадь благоустройства составила 16 000 м². Во дворах установили малые архитектурные формы и скамейки, проложили пешеходные дорожки. Для детей создали несколько игровых зон с горками и качелями, а для тех, кто выбирает активный отдых, — спортивные площадки с тренажёрами, турниками, брусьями и столами для настольного тенниса.

Через весь квартал проходит прогулочный бульвар длиной около километра. Здесь сделали зоны тихого отдыха с перголами и скамейками, а рядом разместили спортплощадки. Для озеленения выбрали деревья и кустарники, которые сохраняют декоративный внешний вид круглый год: сосны, ели, липы, каштаны, рябины, яблони, ивы, клёны и спирию.





«Мы продолжаем активно развивать «Новое Медведково». Это сложившийся жилой квартал в окружении лесопарков и благоустроенных прудов. Для семей с детьми здесь созданы все условия: от школ и садов до спортивных площадок и зелёных оазисов. На его территории уже работают три дошкольных образовательных учреждения и два корпуса лингвистической гимназии с изучением четырёх иностранных языков, в том числе китайского», — отметила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.