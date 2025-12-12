В Подмосковье подали более 45 тысяч онлайн-заявлений на получение соцпомощи

12 декабря 2025, 10:17

оригинал Фото: istockphoto.com/Vadim_Orlov

Свыше 45 тысяч заявлений на получение государственной социальной помощи подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Право на получение социальной выплаты имеют несколько категорий граждан с низким доходом, в том числе ветераны, пенсионеры и малоимущие семьи.





«Услуга «Оказание государственной соцпомощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» размещается на портале в разделе «Гражданам», подразделе «Поддержка», рубрике «Помощь в сложных ситуациях», — говорится в сообщении.