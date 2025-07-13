Певица Ани Лорак уведомила налоговую службу о получении российского гражданства
Ани Лорак уведомила налоговую службу о получении российского гражданства. Об этом говорится в юридических документах, информирует РИА Новости.
Соответствующее заявление в налоговую поступило 30 июня, а официальные изменения внесли в воскресенье, 6 июля. Сама певица, говоря о получении гражданства РФ, подчеркнула, что всегда остается верна своему слушателю, а также поблагодарила фанатов за поддержку.
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Ани Лорак стала гражданкой РФ. 46-летняя исполнительница получила российский паспорт 9 июня этого года.
Ранее Вика Цыганова назвала удобной позицию Лорак, получившей гражданство РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ
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