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В России выразили готовность передать Украине жертв крушения Ил-76

Омбудсмен Москалькова: Москва готова передать Киеву тела жертв крушения Ил-76
01 марта 2024, 06:39
Фото: iStock/Gudella

Фото: iStock/Gudella

Россия готова передать Украине тела погибших при крушении самолета Ил-76 в районе села Яблоново Белгородской области, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена, она контактирует с украинскими представителями по данному вопросу.

«Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Мы готовы. Для этого все необходимое имеется», – сказала она.


Ранее Москалькова сообщила, что российские власти располагают всеми образцами ДНК, необходимыми для опознания жертв крушения военного самолета Ил-76.

До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что комитет в рамках расследования устанавливает личности украинского командования, приказавшего сбить российский Ил-76.

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#ск рф
#украина
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Москалькова заявила, что Россия может опознать жертв крушения Ил-76
Москалькова: Россия располагает всеми ДНК для опознания жертв крушения Ил-76
01 марта 2024, 05:35

Фото: сайт Кремля

Россия обладает всеми необходимыми ДНК для опознания жертв крушения военного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области в конце января, об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«У нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», – сказала она.

Ранее глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заявил, что комитет в ходе расследования устанавливает личности украинских военоначальников, отдавших приказ сбить российский Ил-76.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. По данным Минобороны России, 65 украинских военнослужащих, находившихся на борту, были предназначены для обмена. Выживших в результате крушения не оказалось.

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#ск рф
#россия
#украина
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В США арестованный россиянин Марченко признал вину в контрабанде микроэлектроники
В США россиянин Марченко признал вину в контрабанде микроэлектроники
01 марта 2024, 03:02

Фото: iStock/simpson33

Гражданин России Максим Марченко, проживающий в Гонконге, признал свою вину по делу обвинения в незаконном приобретении американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских клиентов, сообщается в Министерстве юстиции США, передает РБК.
По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка Дэмиэна Уильямса и помощника генерального прокурора Мэтью Олсена, Марченко признал свою вину в обмывании денег и контрабанде микроэлектроники из США.

Как отмечает Олсен, подсудимый признался в сговоре, преследовавшем цель контрабанды технологий в Россию через сеть подставных компаний. В общей сложности ему грозит до 30 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет вынесен 6 июня этого года.

Напоминаем, что Максим Марченко был арестован 19 сентября по обвинению в причастности к обходу антироссийских санкций.

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#сша
#россия
#арест
#суд
#контрабанда
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«Известия»: сроки поставок самолетов SJ-100 сдвинули на 2026 год
«Известия»: поставки импортозамещенных самолетов S-100 сдвинули на 2026 год
01 марта 2024, 02:04

Фото: iStock/BONDART

Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год, передает издание «Известия», основываясь на информации «Ростеха» и ОАК.
«С учетом дополнительных работ и испытаний сертификация самолёта SJ-100 с российским двигателем ПД-8 сдвигается на 2025 год, а начало поставок – на 2026 год», – передает газета.

Вместе с тем в Минпромторге отметили, что задержка объясняется техническими сложностями реализации проекта такого масштаба и необходимостью проведения полномасштабной программы испытаний.

Подчеркивается, что перенос сроков не влияет на общую реализацию программы поставок новых российских пассажирских самолетов до 2030 года.

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#самолёты
#ростех
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НАСА в очередной раз перенесло дату запуска Crew Dragon с участием россиянина
НАСА: корабль Crew Dragon с россиянином на борту направится к МКС 3 марта
01 марта 2024, 01:03

Фото: iStock/LaserLens

Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным из госкорпорации «Роскосмос» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 3 марта в рамках миссии Crew 8, сообщает «Роскосмос» со ссылкой на НАСА в Telegram.
Запуск состоится 3 марта в 07:16 по московскому времени, а стыковка с МКС запланирована на 22:10 того же дня.

Таким образом, НАСА в очередной раз перенесло дату запуска миссии Crew 8. Ранее американское космическое агентство планировало запустить Crew Dragon вместе с россияном 1 марта. Причиной переноса старта НАСА объяснило плохими погодными условиями.

Помимо россиянина, на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэтью Доминик и Джанетт Эппс.

Ранее НАСА отложило миссии Artemis II и Artemis III на 2025 и 2026 год соответственно.

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#роскосмос
#ракета
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Тиньков заявил о закрытии благотворительного фонда из-за статуса иноагента
Тиньков объявил о ликвидации своего благотворительного «Фонда семьи Тиньковых»
01 марта 2024, 00:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Бизнесмен Олег Тиньков* объявил о закрытии своего благотворительного фонда. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram*.
Тиньков объяснил, что принял это решение, поскольку 16 февраля Министерство юстиции РФ внесло его в список иноагентов. Кроме того, семья предпринимателя покинула состав попечительского «Фонда Борьбы с Лейкемией» в целях сохранения организации.

Фонд Тинькова с 2020 года оказывал системную поддержку развитию онкогематологии в России. Бизнесмен Тиньков решил основать эту организацию после того, как ему поставили диагноз острого миелоидного лейкоза.

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*признан иноагентом в РФ

*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
#фонд
#instagram
#общество
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В России вступил в силу запрет на распространение VPN-сервисов
1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов
01 марта 2024, 00:28

Фото: iStock/Prykhodov

1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий распространение VPN-сервисов, сообщает Роскомнадзор.
Отмечается, что структура будет ограничивать доступ к материалам, которые рекламируют сервисы для обхода блокировок. Роскомнадзор напомнил, что работа данных сервисов в России запрещена.

Также ведомство отметило, что к подобным сервисам относятся программы, которые не ограничивают доступ к запрещенному в России контенту.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует провести проверку приложения Duolingo на предмет пропаганды ЛГБТ*.

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*движение признано экстремистским в России
#роскомнадзор
#приложения
#закон
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Глава ФСБ России Бортников: на Украине располагается множество баз ЦРУ
Глава ФСБ России Бортников: на Украине находится множество баз ЦРУ
29 февраля 2024, 23:23

Фото:: iStock/rene_rebrova

Глава ФСБ России Александр Бортников подтвердил наличие ряда баз Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) на территории Украины, передает информационное агентство ТАСС.
Отвечая на вопрос корреспондента Первого канала, Бортников заявил, что их «много».

«Они давно зашли туда, используют свой ресурс для того, чтобы как сами так и (...) представители спецслужб Украины делали ту грязную работу, о которой мы сегодня говорим», – сказал глава ФСБ, подчеркнув, что на территории Украины действуют американские, британские и французские противники.

На вопрос о том, смогут ли российские войска «дотянуться» до баз ЦРУ на Украине, он ответил, что «работа ведется».

Ранее в США заявили, что ЦРУ собиралось ударить по России с военных баз, расположенных на украинской территории.

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#сво
#фсб
#россия
#украина
#сша
#нападение
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На «Доброделе» голосуют по установке видеокамер на основе предложений жителей
29 февраля 2024, 22:56

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

На портале «Добродел» проходит голосование по определению приоритетных мест установки камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
«Поддержать один из предложенных вариантов может каждый житель Московской области. В голосовании предусмотрена только установка видеокамер и только по заранее указанным на карте адресам. Эти адреса на весь прошлый год собирали из сообщений жителей на портале», – говорится в сообщении.
Текущее голосование продлится до 10 марта.



Как отметили в ГУРБ, сейчас самостоятельно внести адрес на карту уже нельзя. Однако жители всегда могут направить предложение для следующего голосования по ссылке.

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#московская область
#подмосковье
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Губернатор Воробьёв назвал послание президента проявлением заботы о людях
29 февраля 2024, 22:17

Фото: сайт Кремля

Ежегодное послание президента Федеральному собранию, как и всегда, стало проявлением заботы о людях. Владимир Путин рассказал, как развивать страну, сделать её ещё сильнее и крепче. Такое мнение высказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Ключевой стала тема обеспечения поддержки наших ребят, героев, которые сегодня находятся на передовой. Обучение, предоставление дополнительных возможностей для самореализации, помощь родным – всё это наша стратегическая задача», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Другая важная тема, по его мнению, – продление проекта «Формирование комфортной городской среды». В нём Подмосковье участвует каждый год и в среднем ежегодно реализует на территории области пять проектов.
«Важным был и посыл президента в части поддержки малого и среднего бизнеса. Предложены как определённые послабления, так и само желание максимально помогать тем, кто начинает своё дело или модернизирует существующее предприятие. Очень надеемся, что в Подмосковье абсолютное большинство предприятий эту заботу чувствуют», – продолжил Воробьёв.
Также особо прозвучала забота о многодетных семьях. В Московской области несколько лет назад их было около 40 тысяч, а сейчас – 110 тысяч.
«Рост очень заметный и всё, что касается и ипотечных кредитов, на которые огромный спрос, и семейной ипотеки, и вообще семейного воспитания – заботы о многодетных в части спорта, возможности заниматься в кружках, – всё это имеет большой запрос на территории нашего Подмосковья», – уверен губернатор.
Другая важная инициатива, касающаяся семей, – возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузы. В этом году в Подмосковье 34 тысячи 11-классников заканчивают школу. Воробьёв надеется, что новая возможность понадобится немногим. Очень популярна и тема социальной газификации.

«Мы идём заметными темпами, каждый год количество заявок у нас растет. В партнёрстве с Газпромом мы будем и дальше обеспечивать уровень газификации. В регионе он высокий – порядка 98%. Ещё 2% – это 250 тысяч человек, не считая тех, кто проводит время на дачах летом или на новогодних праздниках. Поэтому в планах – газифицировать еще 310 посёлков», – заключил Андрей Воробьёв.

29 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодном Посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве в Гостином дворе. По традиции число приглашённых на церемонию составило около тысячи человек. В их числе были не только сенаторы и депутаты Госдумы, но члены правительства, представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Госсовета, Общественной и Счётной палат, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, и журналисты. В этот раз, как и в прошлом году, на мероприятие были приглашены участники спецоперации.

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