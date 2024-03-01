В России выразили готовность передать Украине жертв крушения Ил-76

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Россия готова передать Украине тела погибших при крушении самолета Ил-76 в районе села Яблоново Белгородской области, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена, она контактирует с украинскими представителями по данному вопросу.
Ранее Москалькова сообщила, что российские власти располагают всеми образцами ДНК, необходимыми для опознания жертв крушения военного самолета Ил-76.
До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что комитет в рамках расследования устанавливает личности украинского командования, приказавшего сбить российский Ил-76.
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«Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Мы готовы. Для этого все необходимое имеется», – сказала она.
До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что комитет в рамках расследования устанавливает личности украинского командования, приказавшего сбить российский Ил-76.
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Александр Климов