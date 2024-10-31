Машину олимпийской чемпионкии по фехтованию Егорян разбили бутылками

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Машина двухкратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян была разбита неизвестными. Егорян надеется, что виновники вскоре будут найдены.
Бутылки упали на машину 30 октября 2024 года. Транспортное средство сильно пострадало, однако виноватые пока неизвестны.
Об этом сообщают РИА Новости.
Олимпийская чемпионка считает, что в ее машину попали случайно. Но это не значит, что можно понять и простить людей, которые совершают столь дикие поступки.
Егорян уже написала заявление в полицию, и другой девушке посоветовала сделать то же самое. Оба заявления были приняты.
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«Из окна какой-то квартиры, но не моего дома, а другого, рядом с которым находилась моя машина, были выброшены бутылки с водкой и коньяком. Пострадала моя машина и автомобиль ещё одной девушки, который находился рядом», — делится своей бедой Егорян.
Об этом сообщают РИА Новости.
Олимпийская чемпионка считает, что в ее машину попали случайно. Но это не значит, что можно понять и простить людей, которые совершают столь дикие поступки.
Егорян уже написала заявление в полицию, и другой девушке посоветовала сделать то же самое. Оба заявления были приняты.
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Мария Моисеева