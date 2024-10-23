В России вырос спрос на легковые авто с альтернативными двигателями

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Данные банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» показали, что в России увеличился в 2,5 раза за год спрос на новые легковые авто с альтернативными двигателями.
При этом такие автомобили стали наиболее популярны в таких регионах, как Северный Кавказ, Сибирь, Юг и Поволжье.
А сотрудники ГИБДД Кемерова и прокуратуры проверили снегоуборочной техники в преддверие зимнего сезона.
Ранее собственник и руководитель автосервисов Андрей Мершиев заявил о том, что всесезонная резина может быть ненадёжна в конкретных погодных условиях, поэтому может представлять опасность для автомобилистов.
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«Рынок подержанных машин также в основном занят бензиновыми автомобилями. Но из-за высоких кредитных ставок спрос на них упал по сравнению с прошлым годом. Небольшой плюс по итогам трех кварталов этого года показали лишь электромобили — примерно в 3%, что можно объяснить высокими показателями ввоза таких машин», — прокомментировал в беседе с «Известиями» начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.
А сотрудники ГИБДД Кемерова и прокуратуры проверили снегоуборочной техники в преддверие зимнего сезона.
«В преддверии наступающего зимнего сезона, начальник Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Кемерово, подполковник полиции Александр Родыгин и представитель прокуратуры областного центра провели инспекционную проверку организации, ответственной за содержание дорог и уборку снега», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД Кузбасса.
Ранее собственник и руководитель автосервисов Андрей Мершиев заявил о том, что всесезонная резина может быть ненадёжна в конкретных погодных условиях, поэтому может представлять опасность для автомобилистов.
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Мелисса Тимофеева