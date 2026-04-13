В России выросла аудитория азиатских мессенджеров

13 апреля 2026, 13:23

«Ъ»: аудитория азиатских мессенджеров выросла в России почти на 60%

Фото: istockphoto/AnnaStills

Согласно данным платформы МТС AdTech, в марте совокупная аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%. Об этом пишет «Ъ». Россияне активно ищут альтернативы Telegram, и наибольшей популярностью пользуются сервисы из Китая, Турции и Кореи.





Лидером роста среди азиатских платформ стал турецкий мессенджер BiP — его месячная активная аудитория (MAU) в РФ выросла на 105%, достигнув 1,68 млн уникальных пользователей. Корейский KakaoTalk, который в прошлом месяце занял второе место в рейтинге соцсетей App Store, прибавил 82% (до 436,4 тыс. пользователей). Китайский WeChat также показал положительную динамику, увеличив аудиторию на 15% — до 1,15 млн.



В целом, как отмечает издание, спрос на альтернативные платформы за последний квартал вырос на 50%. Тем не менее, самой быстрорастущей заменой заблокированному Telegram стала отечественная разработка — мессенджер Telega. Его аудитория взлетела на 160%, приблизившись к 7,5 млн человек MAU. Однако участники рынка предупреждают — из-за недавнего удаления Telega из App Store сервис может потерять до 35% пользователей.



Что касается самого Telegram, то его аудитория сократилась незначительно — на 1,5% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. Сервис сохранил статус лидера с MAU в 102 млн человек, подчеркивается в статье.



