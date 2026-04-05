Telegram помечает тех, кто использует сторонние приложения для доступа к мессенджеру
Telegram ввел метки для аккаунтов, которые используют сторонние приложения или «зеркала» для доступа к мессенджеру. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В официальном клиенте теперь рядом с именами таких пользователей появляется предупреждение: «Это может снизить защищенность переписки с пользователем». Новую функцию добавили в обновлении от 31 марта, и первой на нее обратила внимание «Фонтанка».
По данным канала «Осторожно, новости», разработчики внедрили указанную опцию после расследования о приложении Telega. Создателей этого клиента заподозрили в активации скрытой функции, позволяющей перехватывать все данные при их обмене с серверами Telegram.
