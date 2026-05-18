«Забудьте о счетах»: Юрист назвал четыре правила, которые спасут от мошенников
Юрист Антон Лянгерт заявил, что для предотвращения мошенничества необходимо соблюдать четыре правила цифровой гигиены.
В беседе с NEWS.ru эксперт назвал первое правило: гражданам стоит забыть о существовании «безопасных» счетов и резервных фондов.
«Ни один сотрудник банка, спецслужб или ЦБ никогда не позвонит вам с просьбой о переводе денег на безопасный счёт. Это точно мошенники. Сразу кладите трубку», — подчеркнул специалист.Второе: не переходите по ссылкам из СМС или мессенджеров от незнакомцев. Лянгерт советует самостоятельно открыть браузер и проверить информацию на официальном сайте УК или администрации.
Третье: никогда не сообщайте пароли из СМС, включая коды для входа на «Госуслуги» и в онлайн-банк. Четвёртое: защитите аккаунты — используйте двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах.