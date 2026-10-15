Врач назвал неочевидную причину осенней бессонницы

15 октября 2026, 12:30

Врач Мерсер: привычка включать свет на весь вечер ухудшает сон

Фото: iStock/TG23

Привычка оставлять яркий свет включенным на весь вечер может ухудшать сон, особенно осенью, когда темнеет рано и потолочные светильники горят дольше обычного. Об этом рассказал врач общей практики Тим Мерсер.