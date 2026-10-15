Врач назвал неочевидную причину осенней бессонницы
Привычка оставлять яркий свет включенным на весь вечер может ухудшать сон, особенно осенью, когда темнеет рано и потолочные светильники горят дольше обычного. Об этом рассказал врач общей практики Тим Мерсер.
По его словам, которые приводит Daily Mail, мозг реагирует не только на солнце, но и на искусственное освещение. Световые сигналы помогают организму определять время суток и регулировать циркадные ритмы — внутренние часы, управляющие сном и бодростью. В темноте растет выработка мелатонина, который подсказывает организму, что пора отдыхать, а яркий свет вечером, напротив, этот процесс затрудняет.
Мерсер советует в темное время суток отказаться от верхнего света в пользу приглушенных ламп, свет которых не направлен прямо в глаза. Если нужно встать ночью, лучше включить светильник с красным или янтарным светом: он меньше влияет на механизмы сна, чем белый или голубоватый.
При этом освещение лишь один из факторов, влияющих на сон, подчеркнул врач. На его качестве также отражаются режим дня, стресс и кофеин. Снижение яркости света вечером помогает подготовиться ко сну, но не гарантирует решения всех проблем с засыпанием.
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