Помощник Путина предрек исчезновение Mercedes и BMW

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Компании Mercedes и BMW могут в ближайшие годы исчезнуть, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».
Орешкин отметил, что на текущий момент Китай является главным экспортером автомобилей в мире. По его мнению, не удивительно, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, «станут историей».
Он также добавил, что «европейские производители теперь лишены рынка сбыта и технологического преимущества, которые они имели еще пять-десять лет назад».
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«Возможно, их бренды останутся, но они могут повторить судьбу Volvo, которая была приобретена китайской компанией. Словно они фактически утратят свой европейский характер», — подчеркнул помощник президента.
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Артем Кузьмин