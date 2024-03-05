Россияне смогут посмотреть фильм о людях нужных профессий «Человек труда»

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Производство полнометражного документального фильма «Человек труда», который признан лауреатом многих российских кинофестивалей, завершилось. Главным направлением реализации этого проекта стала популяризация человека труда.
«Человек труда» является фильмом о людях важных и нужных профессиях, о том, что счастье — это труд. В картине можно узнать историю людей обычных профессий. Фильм художественно передает атмосферу, в которой работают люди и то, как они наслаждаются своим выбором.
Посмотреть трейлер произведения можно на YouTube-канале творческого объединение «Яблоня» по ссылке.
Отмечается, что фильм не работает по агитационным клише, а предлагает зрителю задуматься о своем предназначении в жизни и выборе правильного пути в профессии.
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Посмотреть трейлер произведения можно на YouTube-канале творческого объединение «Яблоня» по ссылке.
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