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Выяснилась цель поставок американского оружия Украине

Постпред при НАТО Уитакер: США поставками оружия Украине собрались надавить на РФ
Фото: iStock/rarrarorro

Администрация США использует поставки американского оружия на Украину, финансируемые Европой, для давления на Россию. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в социальной сети X.



Он признал, что цель стратегии — принудить Москву «вернуться к переговорам» и добиться долгосрочного прекращения огня.

«Путем продажи американского оружия нашим союзникам по НАТО мы планируем оказать давление Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров, а также обеспечить долгосрочное прекращение огня», — сказал Уитакер.
Ранее в интервью NBC он объяснил, что схема поставок (продажа вооружений союзникам по НАТО с последующей передачей Киеву) предотвращает истощение арсенала ВСУ. Отрицать финансовой выгоды для США в этой ситуации политик не стал.

Напомним, что в США не успеют рассмотреть и принять новый законопроект о санкциях против России до окончания текущей рабочей сессии. Процесс принятия документа будет отложен, как минимум, до конца лета 2025 года.
Мария Моисеева

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