Выяснилась цель поставок американского оружия Украине

03 августа 2025, 00:01

Постпред при НАТО Уитакер: США поставками оружия Украине собрались надавить на РФ

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация США использует поставки американского оружия на Украину, финансируемые Европой, для давления на Россию. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в социальной сети X.





Он признал, что цель стратегии — принудить Москву «вернуться к переговорам» и добиться долгосрочного прекращения огня.





«Путем продажи американского оружия нашим союзникам по НАТО мы планируем оказать давление Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров, а также обеспечить долгосрочное прекращение огня», — сказал Уитакер.