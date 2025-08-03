Выяснилась цель поставок американского оружия Украине
Постпред при НАТО Уитакер: США поставками оружия Украине собрались надавить на РФ
Администрация США использует поставки американского оружия на Украину, финансируемые Европой, для давления на Россию. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в социальной сети X.
Он признал, что цель стратегии — принудить Москву «вернуться к переговорам» и добиться долгосрочного прекращения огня.
«Путем продажи американского оружия нашим союзникам по НАТО мы планируем оказать давление Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров, а также обеспечить долгосрочное прекращение огня», — сказал Уитакер.Ранее в интервью NBC он объяснил, что схема поставок (продажа вооружений союзникам по НАТО с последующей передачей Киеву) предотвращает истощение арсенала ВСУ. Отрицать финансовой выгоды для США в этой ситуации политик не стал.
Напомним, что в США не успеют рассмотреть и принять новый законопроект о санкциях против России до окончания текущей рабочей сессии. Процесс принятия документа будет отложен, как минимум, до конца лета 2025 года.