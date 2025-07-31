Бум «Оземпика» в России: Продажи аналогов взлетели в 4 раза

31 июля 2025, 06:47

Семаглутид и дженерики собрали 12,5 млрд руб. за полгода — данные DSM Group и RNC Pharma

Фото: istockphoto.com/I am the author of images and videos

Продажи препаратов на основе семаглутида (включая аналоги «Оземпика») в России выросли в 4 раза за первое полугодие 2025 года, достигнув 12,5 млрд рублей, благодаря появлению доступных российских дженериков и сезонному спросу на средства для похудения.