Бум «Оземпика» в России: Продажи аналогов взлетели в 4 раза
Продажи препаратов на основе семаглутида (включая аналоги «Оземпика») в России выросли в 4 раза за первое полугодие 2025 года, достигнув 12,5 млрд рублей, благодаря появлению доступных российских дженериков и сезонному спросу на средства для похудения.
По данным DSM Group и RNC Pharma, аптечные продажи семаглутида в январе-июне 2025 года составили 12,5 млрд руб., что в 4 раза превышает показатели 2024 года. В натуральном выражении реализовано 2,2 млн упаковок — рост в 4,5–4,6 раза.
Основным драйвером стал запуск российских аналогов («Семавик» от «Герофарм»), снизивших цену упаковки до 5 тыс. руб. против 19,5–23 тыс. руб. у оригинального датского препарата. Врачи чаще назначают семаглутид не только для лечения диабета 2-го типа, но и для снижения веса, несмотря на риски панкреатита (0,4% случаев) и других побочных эффектов
С марта продажи выросли на 30% из-за подготовки к лету (только в Петербурге в июне купили 1,5 тыс. упаковок). При этом за январь-июль выручка достигла 11,7 млрд руб., сохраняя динамику роста. Для сравнения: продажи антидепрессантов в тот же период составили 2,8 млрд руб. — рекорд за 5 лет.
Читайте также: