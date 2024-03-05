В России выявили новую мошенническую схему накануне 8 марта

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Аналитики компании F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности, обнаружили новую мошенническую схему, целью которой — кража денег у россиян перед 8 марта.
Как рассказал ведущий аналитик компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров в интервью для «Газеты.Ru», киберпреступники начали создавать фальшивые интернет-магазины, предлагающие цветы к 8 марта с обещанием больших скидок.
В результате пользователь теряет деньги. Например, мошенники предлагают купить букет из 7 тюльпанов за 903 рубля, а из 101 тюльпана — за 13029 рублей.
Егоров также отметил, что к 8 марту число подобных мошеннических схем может увеличиться. Кроме того, киберпреступники могут использовать схемы, которые приведут к потере всех средств на счету и данных банковской карты, отметил он.
Специалисты F.A.C.C.T. рекомендуют проверять дату регистрации доменного имени сайта через Whois-сервисы, так как мошенники часто создают сайты незадолго перед атакой. Также стоит обращать внимание на указание полного фирменного наименования на сайте, а также проверять данные на подлинность. Для онлайн-покупок лучше использовать специальные банковские карты, такие как виртуальные, которые можно легко обновлять.
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«После выбора букета посетителей сайта просят заполнить контактные данные и адрес доставки, а затем произвести оплату по реквизитам мошенников», — пояснил эксперт.
Егоров также отметил, что к 8 марту число подобных мошеннических схем может увеличиться. Кроме того, киберпреступники могут использовать схемы, которые приведут к потере всех средств на счету и данных банковской карты, отметил он.
Специалисты F.A.C.C.T. рекомендуют проверять дату регистрации доменного имени сайта через Whois-сервисы, так как мошенники часто создают сайты незадолго перед атакой. Также стоит обращать внимание на указание полного фирменного наименования на сайте, а также проверять данные на подлинность. Для онлайн-покупок лучше использовать специальные банковские карты, такие как виртуальные, которые можно легко обновлять.
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Артем Кузьмин