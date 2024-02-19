Мошенники развели экс-начальника главного управления авиации ФСБ Гаврилова

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Бывший начальник главного управления авиации ФСБ и Герой России Николай Гаврилов отдал мошенникам полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.
Мошенникам удалось убедить мужчину снять со своего счета в Сбербанке полтора миллиона рублей и переложить их на «безопасный счет». На это потребовалось четыре дня. 14 февраля Гаврилов осознал, что попался на удочку мошенников и пошел писать заявление в полицию.
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