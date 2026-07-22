Четыре человека пострадали в массовом ДТП с иномарками в Бурятии
Четыре человека пострадали при столкновении четырех автомобилей в Бурятии. Об этом сообщили в региональном МВД.
Массовая авария произошла около улуса Улан-Иволгинский в 19:20 по местному времени. Автомобили Honda и Toyota Camry стояли на повороте, когда в них врезалась Toyota Premio. Следом за ней въехала еще одна попутная машина.
В результате ДТП травмы получили 28-летний водитель первой иномарки, 22-летняя водитель второй, а также 20-летняя водитель и 16-летний пассажир третьей машины. Прибывшая на место бригада скорой помощи осмотрела пострадавших.
Госавтоинспекция обеспечивает безопасный проезд на участке, а также выясняет точные причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС попали в ДТП по пути на вызов в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области. Спецтехника врезалась в легковушку, после чего та перевернулась.
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