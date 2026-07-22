Пьяный россиянин поссорился с подругой и заявил о бомбе в парикмахерской

22 июля 2026, 18:48

Суд приговорил петербуржца к трём годам колонии за ложное сообщение о бомбе

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Житель Петербурга получил три года колонии за ложный звонок о бомбе в салоне красоты. Информацию предоставила объединённая пресс-служба судов города.