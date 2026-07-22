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Пьяный россиянин поссорился с подругой и заявил о бомбе в парикмахерской

Суд приговорил петербуржца к трём годам колонии за ложное сообщение о бомбе
Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Житель Петербурга получил три года колонии за ложный звонок о бомбе в салоне красоты. Информацию предоставила объединённая пресс-служба судов города.



Согласно материалам дела, нетрезвый мужчина поссорился с сожительницей. В разгар конфликта он набрал номер экстренных служб и заявил, что в парикмахерской «Салончик у дома» на улице Кустодиева заложено взрывное устройство.

На место выехали полицейские и спасатели, однако проверка не подтвердила угрозу. Правоохранители быстро вышли на след звонившего. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину.

Он объяснил, что в ту ночь пил водку, но, как выяснилось, употребил хлороформ. Кроме того, фигурант заявил, что отказался от спиртного, почти не покидает дом, и попросил суд проявить снисхождение. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца.

Ольга Щелокова

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