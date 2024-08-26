В России возникли сложности с зачислением детей в 10 класс

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В некоторых регионах России родители столкнулись с проблемами при зачислении детей в десятый класс. Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта.
Этот стандарт даёт школам возможность придерживаться собственных критериев при отборе детей во все десятые классы, передаёт «Коммерсант». С трудностями столкнулись жители Москвы, Иркутской и Челябинской областей и Краснодарского края. В этих регионах ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные десятые классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось.
Родители жалуются на выдавливание детей в колледжи. На стороне тех, кому не удалось добиться зачисления детей в старшие классы, выступила Генеральная прокуратура, где отмечается, что все желающие должны иметь возможность продолжить образование. В ведомстве сообщили, что уже проинформировали о сложившейся ситуации министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
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Александр Бойцов