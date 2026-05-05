В России возобновят мероприятия ко Дню Евразийского экономического союза
В правительстве России напомнили о Дне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который отмечается 29 мая. Члены кабинета министров выпустили соответствующую резолюцию после рассмотрения инициативы МИД России.
Москва впервые организовала мероприятия, посвященные Дню ЕАЭС, в 2023 году в рамках председательства Российской Федерации в органах Союза. В 2026 году инициаторы ставят целью популяризировать евразийскую экономическую интеграцию и сотрудничество с государствами — членами ЕАЭС среди деловых кругов и населения субъектов РФ, которые поддерживают тесные торгово-экономические связи с соответствующими странами.
Организаторы получат возможность провести мероприятия в трёх форматах: создавать и транслировать тематические материалы о Союзе в городах, публиковать в региональных СМИ статьи и интервью, организовывать конференции, круглые столы и лекции для студентов.
Кроме того, координаторы вправе переносить мероприятия на ближайшие даты после 29 мая для повышения качества. МИД России готов помогать привлекать представителей ведомства, ФОИВ и ЕЭК, предоставлять доступ к банку данных о ЕАЭС и экспертную поддержку.
