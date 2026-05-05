Есения Широкова из Химок стала призёром чемпионата России по настольному теннису

Воспитанница химкинского училища олимпийского резерва №3 Есения Широкова завоевала бронзовую награду чемпионата России по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



Призовое место Есения заняла в женском парном разряде.

«Подмосковная спортсменка и её напарница Злата Терехова стали бронзовыми призёрами. Кроме того, бронзу завоевал дуэт представительниц Архангельской области и Санкт-Петербурга. Серебро взяли выступавшие в паре спортсменки из Самары и Кировской области, а золото — теннисистки из Архангельска и Краснодарского края», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по настольному теннису проходил в Москве с 27 апреля по 3 мая.

В областном Минспорта напомнили, что 17-летняя Есения Широкова в феврале текущего года выиграла бронзовую медаль на международном турнире WTT Youth Contender Tunis.
Лев Каштанов

