Есения Широкова из Химок стала призёром чемпионата России по настольному теннису
Воспитанница химкинского училища олимпийского резерва №3 Есения Широкова завоевала бронзовую награду чемпионата России по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Призовое место Есения заняла в женском парном разряде.
«Подмосковная спортсменка и её напарница Злата Терехова стали бронзовыми призёрами. Кроме того, бронзу завоевал дуэт представительниц Архангельской области и Санкт-Петербурга. Серебро взяли выступавшие в паре спортсменки из Самары и Кировской области, а золото — теннисистки из Архангельска и Краснодарского края», — говорится в сообщении.Чемпионат России по настольному теннису проходил в Москве с 27 апреля по 3 мая.
В областном Минспорта напомнили, что 17-летняя Есения Широкова в феврале текущего года выиграла бронзовую медаль на международном турнире WTT Youth Contender Tunis.