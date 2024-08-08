В России возросла популярность котонянь

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В пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru сообщили о росте спроса на услуги котонянь в России.
Так, в период с января по начало августа этого года было открыто более 500 вакансий, которые предполагают работу с кошками и котами.
Сегодня, 8 августа, празднуется Всемирный день кошек.
Ранее директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» заявила, что способности кошек излечивать болезни — не мифы, а практический опыт людей не одного поколения.
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«Особенно ощутим рост спроса на котонянь и специалистов по уходу за мурчащими питомцами: в январе — августе 2024 года в России было открыто около 110 таких вакансий, что в два раза больше, чем за аналогичный период как 2023-го, так и 2024 года», — приводит Газета.ру сообщение hh.ru.
Сегодня, 8 августа, празднуется Всемирный день кошек.
Ранее директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» заявила, что способности кошек излечивать болезни — не мифы, а практический опыт людей не одного поколения.
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Мелисса Тимофеева