Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В России возросла популярность котонянь

В России возросла популярность котонянь

08 августа 2024, 19:49
Фото: iStock/krblokhin

Фото: iStock/krblokhin

В пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru сообщили о росте спроса на услуги котонянь в России.
Так, в период с января по начало августа этого года было открыто более 500 вакансий, которые предполагают работу с кошками и котами.

«Особенно ощутим рост спроса на котонянь и специалистов по уходу за мурчащими питомцами: в январе — августе 2024 года в России было открыто около 110 таких вакансий, что в два раза больше, чем за аналогичный период как 2023-го, так и 2024 года», — приводит Газета.ру сообщение hh.ru.



Сегодня, 8 августа, празднуется Всемирный день кошек.

Ранее директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» заявила, что способности кошек излечивать болезни — не мифы, а практический опыт людей не одного поколения.

Читайте также:

«Болезни уходят»: Зоозащитница перечислила удивительные способности кошек

Подмосковные ветеринары спасли 16-летнюю кошку Мусю с отёком лёгких

Врач Шеляков назвал способ защиты кошек от открытых окон
#ветеринары
#болезни
#кошки
#праздник
#животные
#уход
#вакансии
#работа
В Подмосковье в течение июля покосили более 13 кв. км газона
08 августа 2024, 19:50

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Коммунальщики Московской области в течение июля привели в нормативное состояние около 13 кв. км газонов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«За прошедший месяц произведён покос более 27 тыс. объектов в Московской области. Общая площадь покосов составила порядка 13 кв. км. По количеству обработанных участков лидируют Балашиха, где их число составило 1216, Химки и Коломна – 1156 и 1151 соответственно», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что оставить заявку на покос можно обратившись в управляющую компанию дома.

Читайте также:

В Реутове проведут акцию по раздельному сбору вторичного сырья

Площадки «Мегабак» за полгода приняли около 800 тонн старой бытовой техники

Свыше 430 игровых элементов починили на детских площадках Подмосковья в июле
#минчистоты
#газоны
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В детском летнем лагере «Литвиново» открыли палаточный лагерь
08 августа 2024, 19:14

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В подмосковном детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе открыли палаточный лагерь. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Второй год в лагере по бесплатным путевкам отдыхают дети участников специальной военной операции. За это время там уже побывали более 5 тыс. ребят.
«Мы запустили новый проект палаточного лагеря вместе с коллегами из МЧС и Главного управления гражданской защиты. За смену в нём отдохнут 30 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Для детей организуют встречи с героями, мастер-классы и мероприятия от сотрудников МЧС и МВД», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Как уточнили в министерстве, в лагере предусмотрены повышенные физические нагрузки. Программа включает занятия по пожарно-спортивному многоборью, спортивному туризму, ориентированию, туристскому многоборью, игровым видам спорта и плаванию.

Дети живут в тёплых палатках, а питание и гигиеническое процедуры получают в стационарном лагере. Смена в палаточном лагере продлится 14 дней.

Читайте также:

В летних лагерях с начала сезона отдохнули более 150 тысяч подмосковных детей

Подмосковный педиатр Одинаева рассказала, как готовить ребёнка к летнему лагерю

В 40 летних лагерях при подмосковных школах проверили качество питания
#лагерь
#дети
#лето
#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#андрей кирюхин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в «красивую» дату поженились порядка 600 пар
08 августа 2024, 18:52

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области в «красивую» дату 8 августа зарегистрировали брак около 600 пар. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«08.08.2024 – одна из красивых дат. Цифра 8 означает знак бесконечности. Такие даты пользуются особым спросом. В Подмосковье сегодня поженились порядка 600 пар, парки региона выбрали почти 30», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве спрогнозировали, что свадебный бум придется в регионе на 24 августа – зеркальную дату. В регионе планируют оформить брак свыше 700 пар.

В ведомстве напомнили, что летний свадебный сезон подходит к концу, но у ещё пар есть возможность организовать регистрацию брака на свежем воздухе. Площадку можно выбрать на портале или пригласить регистратора на свою. Достаточно заполнить форму обратной связи, и специалист перезвонит в течение 15 минут.

Читайте также:

Названа самая востребованная в Подмосковье дата бракосочетания этого лета

Названы топ-3 подмосковных дворцов культуры для регистрации браков

Подмосковье вошло в топ-3 регионов по онлайн-подаче заявлений на бракосочетание
#брак
#свадьба
#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вместо хлеба»: Диетолог раскрыла неожиданные свойства кабачков
Диетолог Дюваль: кабачки помогают омолодить кожу
08 августа 2024, 18:43

Фото: istock/Pack-Shot

Каждый август дачники задаются вопросом: куда деть урожай кабачков? Холодильники жителей уже заполнились этими продуктами с огорода от родственников и друзей, а что делать тем, у кого буквально «дом из кабачков»?
Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Радио 1» заявила, что кабачок является летом практически садовой валютой, что связано с его полезными свойствами.

«Это один из самых лучших продуктов на столе человека, который заботится о своем питании. Кабачок — это водянистый плод, он состоит из воды и клетчатки. Самое уникальное содержится в его соке. Он очень подходит нашему организму, соединяется с нашей межклеточной жидкостью и несет в себе огромное количество полезных веществ», — сообщила эксперт.

Она добавила, что кабачок также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, сохраняет молодость и красоту кожи, и способствует улучшению зрения.

«Для людей, склонных к вечернему перееданию, нужно есть 100-200 грамм салата с кабачком и огурцом, тогда на утро они будут выглядеть на 5-7 лет моложе, потому что кабачок выводит воду и положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему благодаря калию. Также в нем кремния 100% суточной нормы на 100 грамм. А это основной элемент, который синтезирует коллаген — лучший помощник для молодости упругости и красоты», — объяснила диетолог.

По ее словам, кабачок можно есть каждый день в самом разном виде —даже сыром.

«Кабачок можно есть сырым, заменив им хлеб. Он прекрасно сочетается с сыром. Можно сделать бутерброд — это будет вкусно. Еще кабачки можно использовать в качестве ингредиента для смузи: смешивать с фруктами и ягодами. Лучше всего дополнит кислинка (например, апельсин) и какие-то продукты с резким вкусом (например, клубника). Кабачок можно всегда добавлять в суп. И он отлично сочетается с мясом и птицей в любом виде», — поделилась собеседница.

Помимо всего прочего, кабачок является еще и диетическим продуктом, что говорит о его безопасности для фигуры.

«Переесть кабачок невозможно, потому что суточная норма варьируется от 400-500 граммов, а это полкило. Вряд ли кто-то сможет столько съесть, это ведь не черешня!» — заключила Анжелика Дюваль.

Читайте также:

Шеф-повар раскрыл самый редкий рецепт салата с кабачками

Режиссера мультфильмов госпитализировали с кабачком в прямой кишке

«Есть и не толстеть»: Диетолог рассказала, как сделать блины полезными и менее калорийными
#клубника
#норма
#продукты
#хлеб
#врач
#диетолог
#блины
#повар
#овощи
#рецепты
#диета
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько петербуржцев знают о реформе высшего образования
Исследование: Лишь 30% петербуржцев знают о реформе образования
08 августа 2024, 18:41

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и многопрофильного маркетингового агентства uForce сообщили, что 30% жителей Санкт-Петербурга знают о реформе высшего образования.
Нововведения в высшем образовании заключаются в введении трёхэтапной системы, включающей базовое, специализированное образование и аспирантуру. Сейчас проект проводится в пилотном режиме, но с 2026 года система появится везде.

«38% опрошенных занимают нейтральную позицию по поводу реформы, 15% не поддерживают изменения, а 27% считают их правильными Треть респондентов уверены, что отказ от бакалавриата и специалитета в пользу базового высшего образования повысит уровень подготовки профессионалов в стране», – приводит «Петербургский дневник» результаты исследования.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости обеспечивать горячим питанием всех школьников хотя бы раз в день.

«Мы этой темой занимаемся давно. Есть предложения изыскать средства и обеспечить горячее питание. Это плюс с точки зрения экономии средств на оказание последующей медицинской помощи тем, кто в юном возрасте получает заболевания из-за неправильного питания, из-за отсутствия питания из вредной еды, которая используется в качестве перекуса», — отмечал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Ранее стартовал Всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты», который совместно с «Движением первых» будет запущен в сентябре во всех регионах России. В нём будут участвовать школьники и студенты региональных профильных высших и средних специальных учебных заведений.

Читайте также:

Студентов пригласили принять участие в разработке дизайн-проектов школ

В парках Подмосковья 1 сентября пройдут праздники в честь Дня знаний

В Видном инвестор построит школу на 825 мест
#школа
#изменения
#студенты
#образование
#проект
#питание
#университет
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная прокуратура помогла окончательно решить проблему обманутых дольщиков
08 августа 2024, 18:33

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Благодаря прокурорскому вмешательству в Московской области был окончательно решён вопрос с обманутыми дольщиками. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области по итогам подведения итогов работы за первое полугодие 2024-го.
«Прокурорское вмешательство способствовало окончательному решению вопроса с обманутыми дольщиками. Последний проблемный ввели в эксплуатацию в Одинцовском городском округе в апреле этого года», – отметили в надзорном ведомстве.
В ходе надзорного сопровождения 14 нацпроектов прокуроры помогли завершить строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья. Также благодаря им подрядные организации устранили строительные недостатки на 22 объектах образования, здравоохранения и культуры.

В жилищно-коммунальном комплексе особое внимание уделяли укреплению платёжной дисциплины и погашению задолженности за потреблённые ресурсы.
«Итогом такой работы стало сокращение суммарной задолженности более чем на 6,8 млрд рублей», – говорится в сообщении.
Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность за топливно-энергетические ресурсы на 450 млн рублей.

Читайте также:

Квартиры получат более 860 дольщиков долгостроя ЖК «Митино Дальнее» в Химках

В Котельниках завершают передачу ключей дольщикам ЖК «Белые Росы»

В Солнечногорске ввели в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья
#прокуратура
#дольщики
#обманутые дольщики
#дома
#жильё
#строительство
#жкх
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Уфе у школьницы начала отмирать кожа после приема лекарств
В Уфе врачи спасли жизнь 15-летней девочке с редчайшей аллергией на лекарства
08 августа 2024, 18:28

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Уфе школьница едва не лишилась всей кожи из-за приема лекарств. У россиянки произошла сильнейшая аллергическая реакция. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Уточняется, что из-за аллергической реакции кожа девочки начала отмирать. У пострадавшей также поднялась температура, заболели слизистые глаз и губ.

Медики диагностировали ей редкое заболевание — синдром Лайелла. Юная пациентка прошла специальную терапию.

Отмечается, что лечение было долгим, но в результате появилась положительная динамика. Врачи спасли ей зрение и восстановили кожу.

Ранее сообщалось, что московскую школьницу госпитализировали с ожогами после лазерной эпиляции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Чесоточный клещ и грибок»: Врач рассказала, что можно подхватить от бумажных купюр

В Наро-Фоминске спасли малышку с семикратным обвитием двухметровой пуповиной

Подмосковные врачи помогли стать матерью женщине с «болезнью отсутствия пульса»
#врачи
#зрение
#лечение
#температура
#медики
#кожа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Покинувшие Суджу жители рассказали о пункте временного размещения в Курске
Покинувшие Суджу жители сообщили, что их хорошо приняли в Курске
08 августа 2024, 17:54

Фото: iStock/shironosov

Покинувшие город Суджа в Курской области жители рассказали в беседе с РИА Новости, что их очень хорошо приняли в пункте временного размещения (ПВР) в Курске, предоставив всё необходимое для комфортного прибывания.
Егор Семёнович Бахтояров и Валентина Ивановна Воскобойникова – жители Суджи. Ночь на 6 августа, когда начались первые обстрелы со стороны ВСУ, они пересидели в подвале своего частного дома. Однако на следующий день приняли решение покинуть город. В Курске они переночевали у знакомых, а потом узнали про санаторий, где размещают эвакуировавшихся.

Там их встретили очень хорошо, предоставили постельное бельё и вкусно накормили. Валентина Ивановна отметила чистоту в ПВР и хорошее отношение к ним персонала.

Собеседники агентства подчеркнули, что им очень хочется вернуться домой, потому что пришлось оставить там домашних животных. При этом узнать об их состоянии сейчас невозможно, поскольку с оставшимися в городе жителями полностью оборвана связь.

Другой житель атакованного ВСУ города Валерий Моисеев рассказал, что тоже разместился в ПВР в Курске. К нему пришли волонтёры, которые составили список необходимых вещей. Спустя некоторое время они всё принесли: одежду, обувь, мыльные принадлежности и другое.

Читайте также:

Боевики ВСУ начали рыть окопы в Курской области

В Германии выяснили, станет ли атака ВСУ на Курскую область переломным моментом

«Строго наказать»: у МО попросили отправить генерал-майора Попова в Курскую область
#эвакуация
#жители
#курская область
#волонтеры
#помощь
#всу
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные ветеринары призвали во Всемирный день кошек помочь приютам
08 августа 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Специалисты Государственной ветеринарной службы подмосковного Минсельхозпрода во Всемирный день кошек призвали посетить один из региональных приютов для животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Можно помочь волонтёрам покормить питомцев, пообщаться с пушистыми или забрать нового друга домой. Ветеринарные врачи напоминают, что питомцам стоит уделять внимание постоянно – не забывать о профилактических прививках, сбалансированном здоровом питании, гигиене и комфортных условия проживания», – отметили в ведомстве.
Всемирный день кошек отмечают 8 августа. Праздник был учреждён в 2002 году и задумывался с целью обращения внимания общества на вопросы бездомности кошек, плохого питания, жестокого обращения и низкую продолжительность жизни.

Кошки – самые популярные питомцы во многих странах. В этот день каждый человек может уделить особое внимание своему питомцу, проявить любовь и заботу, поблагодарить за радость и тепло, которое они несут в нашу жизнь.

Читайте также:

«Болезни уходят»: Зоозащитница перечислила удивительные способности кошек

Подмосковные ветеринары рассказали, как визуально определить ожирение питомца

Подмосковные ветеринары спасли 16-летнюю кошку Мусю с отёком лёгких
#кошки
#коты
#животные
#ветеринары
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф