В России возвращается строительство деревянных многоквартирных домов

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По словам первого зампреда профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, в течение этого года в России начнут возводить деревянные многоквартирные дома. Об этом политик рассказал ТАСС.
«Сейчас проходят, буквально в это время, испытания с пожарными службами данных многоквартирных высотных домов. Я думаю, что у нас, примерно в течение года, уже начнут достаточно активно реализовываться проекты, пускай там не с высотным домостроением, но средней этажности, до пяти этажей у нас дома из дерева должны появиться в нашей стране», — объяснил агентству Кошелев.
Напомним, что в особенности в России массовое строительство многоквартирных деревянных домов происходило в Сибири еще во времена СССР. Позже девелоперы начали отказываться от дерева в пользу кирпича и монолитных конструкций.
Кошелев заявил, что сейчас проводятся испытания по выдерживанию такими зданиями воздействия прямого пламени. Депутат отметил, что в данном направлении уже есть хорошие показатели. К тому же такие здания сейсмоустойчивы, а в подобных условиях их прочность гораздо выше железобетонных или кирпичных строений.
Строительство деревянных многоэтажек особенно популярно в Норвегии, США, Финляндии и Канаде. Там существуют уже и 18-этажные постройки.
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