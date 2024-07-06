На российском аэродроме испытали систему охраны с FPV-дронами

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Систему охраны инфраструктурных объектов с FPV-дронами испытали на одном из действующих российских аэродромов, об этом сообщил разработчик данного проекта гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
«Мы провели все необходимые испытания комплекса FPV на одном из отечественных гражданских аэродромов. Когда мы работали, объект функционировал в штатном режиме. Мы убедились в радиотехнической совместимости FPV-системы и систем аэродрома», — объяснил Кузякин.
По его словам, тестовые испытания проходили с привлечением диспетчеров аэродрома, а также под прямым контролем руководителя полётов.
Кузякин подчеркнул, что специалисты ЦКБР уже провели обучение сотрудников аэродрома. В их задачи будет входить мониторинг объекта и физическое уничтожение вражеских целей как на земле, так и в воздухе.
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Евгения Парфентьева