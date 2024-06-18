Может поднять бойца: В группировке «Днепр» разработали уникальный БПЛА

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Военные инженеры группировки войск «Днепр», которая работает на Херсонском направлении, разработали и представили ударно-транспортный беспилотник «Перун». Этот БПЛА способен нести до 200 килограммов полезного груза.
Как сообщили в министерстве обороны РФ, дрон работает на отечественном программном обеспечении. Главное его преимущество — именно грузы. Он может перемещать за раз такое же количество грузов, как 13 обычных беспилотников. Также инженеры в порядке эксперимента показали, как дрон несёт полностью экипированного солдата. Значит, его можно использовать для десанта.
Кроме того, БПЛА может применяться для воздушной разведки, служить эвакуатором для раненых. На дроне уже успешно испытали противотанковые ракеты. В ближайших планах — оснастить «Перун» пулемётом и неуправляемыми авиационными ракетами.
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Александр Бойцов