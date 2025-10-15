В России впервые оштрафовали хозяйку собаки за неубранную мочу

15 октября 2025, 16:02

Фото: istockphoto / Anna Reshetnikova

В России впервые выписали штраф за неубранную мочу питомца — 1,5 тысячи рублей. Поводом стало то, что хозяйка не промыла водой клумбу, куда помочился её пёс. Решение вынес ветеринарный надзор, однако женщина намерена обжаловать наказание в суде.





Согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», владелец обязан убирать за питомцем продукты жизнедеятельности. Однако в документе не указано, как именно нужно обращаться с биологическими отходами, и прямо не говорится о моче. Из-за этого юристы разделились во мнениях о законности штрафа.



Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в законе нет чётких формулировок, которые позволяли бы наказывать за несмытые следы мочи. По его словам, штраф был бы правомерен только в случае, если на месте выгула установлены официальные правила уборки или площадка специально оборудована для прогулок с животными. В ином случае состава правонарушения нет.



В то же время юрист Александр Ушаков считает взыскание обоснованным. По его мнению, несмотря на отсутствие прямой нормы, ситуацию можно рассматривать через другие законы — например, об обращении с коммунальными отходами. Специалист отметил, что в моче содержатся соли и химические соединения, которые вредят растениям, поэтому требование смыть место водой можно считать оправданным. Он также напомнил, что продукты жизнедеятельности животных можно отнести к отходам четвёртого класса, подлежащим утилизации.

«По-хорошему, мочу нужно было бы как-то собрать и выбросить в такой контейнер. Но вот как это сделать — большой вопрос. Поэтому смыть мочу — это минимум, что должен сделать хозяин питомца», — отметил Ушаков.