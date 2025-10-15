В России впервые оштрафовали хозяйку собаки за неубранную мочу
В России впервые выписали штраф за неубранную мочу питомца — 1,5 тысячи рублей. Поводом стало то, что хозяйка не промыла водой клумбу, куда помочился её пёс. Решение вынес ветеринарный надзор, однако женщина намерена обжаловать наказание в суде.
Согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», владелец обязан убирать за питомцем продукты жизнедеятельности. Однако в документе не указано, как именно нужно обращаться с биологическими отходами, и прямо не говорится о моче. Из-за этого юристы разделились во мнениях о законности штрафа.
Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в законе нет чётких формулировок, которые позволяли бы наказывать за несмытые следы мочи. По его словам, штраф был бы правомерен только в случае, если на месте выгула установлены официальные правила уборки или площадка специально оборудована для прогулок с животными. В ином случае состава правонарушения нет.
В то же время юрист Александр Ушаков считает взыскание обоснованным. По его мнению, несмотря на отсутствие прямой нормы, ситуацию можно рассматривать через другие законы — например, об обращении с коммунальными отходами. Специалист отметил, что в моче содержатся соли и химические соединения, которые вредят растениям, поэтому требование смыть место водой можно считать оправданным. Он также напомнил, что продукты жизнедеятельности животных можно отнести к отходам четвёртого класса, подлежащим утилизации.
«По-хорошему, мочу нужно было бы как-то собрать и выбросить в такой контейнер. Но вот как это сделать — большой вопрос. Поэтому смыть мочу — это минимум, что должен сделать хозяин питомца», — отметил Ушаков.Черноусов, в свою очередь, уверен, что у хозяйки есть хорошие шансы оспорить штраф. Суд, по его словам, требует чёткой правовой нормы, а таковой в данном случае нет. Однако, по оценке Ушакова, наказание могут оставить в силе или заменить на устное предупреждение — всё зависит от обстоятельств.
При этом за неубранные собачьи фекалии в России штрафы действуют уже давно. Владельцы обязаны собирать отходы в пакеты и выбрасывать в специальные контейнеры, а при их отсутствии — утилизировать дома. За нарушение предусмотрен штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.