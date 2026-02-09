В России впервые оштрафовали за лайки под роликами на YouTube
Суд в Мурманской области впервые в России назначил штраф за лайки под роликами на YouTube. Пенсионера Василия Йовдия обязали выплатить 30 тысяч рублей.
Согласно материалам дела, мужчина проживает в Ковдоре и его признали виновным в публичной дискредитации Вооруженных сил РФ. В документах указано, что он оставлял одобрительные реакции в виде лайков под видеозаписями на YouTube-каналах, принадлежащих иноагентам.
Как сообщает Telegram-канал Baza, отдельно суд отметил эпизод с роликом о теракте, произошедшем 17 декабря 2024 года в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Кириллов и его адъютант Поликарпов. Под этим видео мужчина также поставил отметку «нравится».
Во время заседания Йовдий признал вину, выразил раскаяние и заявил, что не поддерживает действующую украинскую власть. Суд учел его статус пенсионера и назначил минимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьей.
