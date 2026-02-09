Суд в Челябинске приговорил экс-министра Бахаева к 8 годам колонии за взятки
Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ по области.
По информации ведомства, чиновник получил около трех миллионов рублей во время подготовки XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Челябинске в ноябре 2017 года. За вознаграждение он содействовал заключению контрактов между подведомственным министерству «Агентством международного сотрудничества Челябинской области» и аффилированным подрядчиком.
Суд также назначил Бахаеву штраф в размере 2,8 миллиона рублей. Уточняется, что он его задержали сотрудники ФСБ в июле 2018 года.
Ранее, в октябре 2024 года, Седьмой кассационный суд отменил предыдущий приговор — тогда экс-чиновнику назначили четыре года колонии строгого режима — и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.
Читайте также: