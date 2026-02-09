Суд в Челябинске приговорил экс-министра Бахаева к 8 годам колонии за взятки

09 февраля 2026, 18:32

Фото: iStock/Zolnierek

Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ по области.