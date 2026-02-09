Достижения.рф

В Москве врачи спасли 10-летнего мальчика, проглотившего палочку от чупа-чупса

В Москве медики эндоскопически извлекли инородное тело у 10-летнего пациента
В Москве врачи прооперировали 10-летнего мальчика, который проглотил палочку от леденца. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Ребёнок ел чупа-чупс и случайно проглотил пластиковую палочку от него. После этого у мальчика начались сильные боли в животе. Родители незамедлительно обратились с ним в больницу.

Врачи провели экстренное обследование — рентген и гастроскопию. Диагноз показал, что инородное тело застряло в двенадцатиперстной кишке малыша. Медики приняли решение срочно удалить палочку, чтобы избежать повреждения стенок кишечника.

Во время операции хирурги использовали эндоскопическое оборудование. Процедура прошла успешно, и врачи извлекли предмет. После операции мальчик провёл несколько дней в стационаре под наблюдением. Сейчас его состояние стабильно, он хорошо себя чувствует и уже вернулся домой.

