В Москве врачи спасли 10-летнего мальчика, проглотившего палочку от чупа-чупса
В Москве врачи прооперировали 10-летнего мальчика, который проглотил палочку от леденца. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Ребёнок ел чупа-чупс и случайно проглотил пластиковую палочку от него. После этого у мальчика начались сильные боли в животе. Родители незамедлительно обратились с ним в больницу.
Врачи провели экстренное обследование — рентген и гастроскопию. Диагноз показал, что инородное тело застряло в двенадцатиперстной кишке малыша. Медики приняли решение срочно удалить палочку, чтобы избежать повреждения стенок кишечника.
Во время операции хирурги использовали эндоскопическое оборудование. Процедура прошла успешно, и врачи извлекли предмет. После операции мальчик провёл несколько дней в стационаре под наблюдением. Сейчас его состояние стабильно, он хорошо себя чувствует и уже вернулся домой.
