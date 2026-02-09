В Москве врачи спасли 10-летнего мальчика, проглотившего палочку от чупа-чупса

09 февраля 2026, 18:09

В Москве медики эндоскопически извлекли инородное тело у 10-летнего пациента

Фото: Istock/asikkk

В Москве врачи прооперировали 10-летнего мальчика, который проглотил палочку от леденца. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».