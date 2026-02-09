Хакер украл у россиян свыше трех миллионов рублей с помощью особого навыка
Под Челябинском суд приговорил хакера, похитившего со счетов россиян 3,3 млн рублей, к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
Осужденный — житель Челябинска. Его признали виновным по статьям о краже и неправомерном доступе к компьютерной информации. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
По данным суда, мужчина, обладая навыками в сфере IT, нашел сведения о телефонных номерах, которыми не пользовались более шести месяцев. Получив паспортные данные владельцев, он оформлял на них банковские кредиты и таким образом вывел со счетов деньги.
Общий ущерб превысил 3,3 млн рублей.
