Хакер украл у россиян свыше трех миллионов рублей с помощью особого навыка

09 февраля 2026, 18:24

Под Челябинском обманувшего россиян на 3.3 млн руб хакера осудили на 7 лет

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Под Челябинском суд приговорил хакера, похитившего со счетов россиян 3,3 млн рублей, к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.