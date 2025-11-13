Макрон вновь обвинил Россию в распространении «фейков» о клопах во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что Россия якобы занимается распространением недостоверной информации о нашествии клопов на территории страны. Об этом пишет RT.
В октябре в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Макрон упомянул о «российской информационной активности», связанной с историями о насекомых.
12 ноября на встрече с читателями издания La Dépêche он снова вернулся к теме «фейков о клопах», назвав подобные случаи примером «гибридного конфликта» и выразив обеспокоенность «информационной уязвимостью» западных обществ. При этом на сайте издания была опубликована свежая статья о проблеме насекомых в парижском киноархиве
Ранее с аналогичным обвинением выступил глава Генштаба ВС Франции Фабьен Мандон. Он заявил, что распространение новостей о постельных клопах является частью кампании РФ, направленной на дестабилизацию обстановки в стране.
Читайте также: