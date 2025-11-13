SHAMAN выпустил новую песню с джазменом Бутманом
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) выпустил новую композицию под названием «Я красиво живу». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Песня записана с народным артистом России, джазменом Игорем Бутманом. Музыкант дополнил трек своим традиционным саксофонным звучанием, которое исполнитель хита «Я русский» назвал «особенным и честным».
«Это полноценный дуэт, у саксофона здесь свой голос и своя история», — подчеркнул SHAMAN.По словам артиста, песня «Я красиво живу» уже появилась на всех музыкальных сервисах в России.
Ранее стало известно о свадьбе SHAMAN с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Журналисты узнали, во что были одеты молодожены и сколько стоили их наряды.