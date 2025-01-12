В России впервые признали СМИ террористической организацией

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Издание Komi Daily* стало первым СМИ, признанным террористической организацией в России. Об этом сообщает Forbes.
Отмечается, что ФСБ посчитала Komi Daily одним из структурных отделений «Форума свободных государств постРоссии»*, который в ноябре был признан террористической организацией Верховным судом РФ. При этом в издании отрицают связь с форумом.
Сайт Komi Daily был заблокирован в марте 2024 года за публикацию материалов, посвящённых теме ЛГБТ**. Также в мае прошлого года редакторов оштрафовали по статье о возбуждении ненависти, вражды или унижении человеческого достоинства.
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*запрещённая в России террористическая организация
**запрещённое в России экстремистское движение
Анастасия Чинкова