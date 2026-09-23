Бывший нападающий «Локомотива» посоветовал Батракову игнорировать критику в Турции
Полузащитник «Галатасарая» и сборной РФ Алексей Батраков пока не отметился голами за турецкий клуб и уже столкнулся с критикой. Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов оценил положение россиянина и реакцию на его игру в Турции.
Пименов отметил, что 21-летий Батраков правильно сделал, перейдя из московского «Локомотива» в «Галатасарай». Там у молодого игрока есть возможность раскрыть свой потенциал. Напомним, что за стамбульский клуб футболист успел принять участие в пяти матчах во всех турнирах, при этом выполнив одну результативную передачу. Однако впечатляющих голов на его счету пока нет.
«Алексею надо не обращать внимание на критику в Турции и продолжать совершенствоваться. Его встретили как звезду, это завысило ожидания от его действий», — цитирует Пименова Metaratings.ru.Ранее Батраков поделился, какие слова на местном языке ему удалось освоить за первый месяц в Турции. Игрок признался, что резкая смена обстановки дается ему нелегко, однако он пытается привыкнуть к переменам и новому положению вещей.