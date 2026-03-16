В России впервые за пять лет выросло число беспризорных детей
В России впервые за последние пять лет увеличилось число беспризорных и безнадзорных детей. В 2025 году выявили 57,4 тысячи таких несовершеннолетних.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на портал государственной статистики ЕМИСС, показатель вырос на 2,1% по сравнению с 2024 годом. До этого в течение нескольких лет число таких случаев постепенно снижалось.
Больше всего беспризорных и безнадзорных детей выявили в Сибирском федеральном округе — около 10 тысяч. На втором месте Центральный округ с 8,5 тысячи, на третьем — Северо-Западный, где зафиксировано 6,7 тысячи случаев.
Среди регионов лидерами по количеству таких детей стали Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Тыва. Наибольший рост показателя за год наблюдается в Челябинской области — с 566 до 2,9 тысячи детей, в Туве — с 1,69 тысячи до 3,25 тысячи, а также в Новосибирской области — с 895 до 1,2 тысячи.
В МВД не стали комментировать причины увеличения числа таких случаев. При этом в ведомстве уточнили, что большинство детей находились в местах, где их здоровью, а также духовному и нравственному развитию могла угрожать опасность.
Эксперты отмечают, что значительная часть попавших в статистику несовершеннолетних фактически относится не к беспризорным, а к безнадзорным детям. Речь идет о тех, кто временно оказался без контроля родителей или законных представителей.
