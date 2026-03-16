Депутат Госдумы Плякин предложил продавать лекарства поштучно
Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил обязать аптеки продавать лекарства поштучно по требованию покупателей. С соответствующей инициативой он обратился в Министерство здравоохранения.
В беседе с Life.ru парламентарий отметил, что сейчас большинство аптек отпускают медикаменты только целыми упаковками. Из-за этого пациенты нередко покупают больше таблеток, чем требуется для назначенного курса лечения.
По словам Плякина, такая ситуация приводит к лишним расходам. Например, если в упаковке находится 28 таблеток, а курс лечения рассчитан на 30 дней, человеку приходится покупать вторую упаковку ради нескольких дополнительных таблеток.
Депутат предлагает разрешить отпуск лекарств блистерами или ампулами, не нарушая их первичную упаковку. По его мнению, это позволит людям приобретать ровно то количество препаратов, которое необходимо для полного курса терапии.
Кроме того, инициатива может сократить количество неиспользованных лекарств в домашних аптечках. Часть препаратов после окончания срока годности просто выбрасывают, что также приводит к лишним затратам для граждан.
