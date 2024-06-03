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В Госдуму внесён бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс

03 июня 2024, 14:45
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственную думу внесён на рассмотрение бюджетный пакет, включающий в себя пять поправок в Налоговый кодекс. Эти изменения направлены на донастройку и совершенствование налоговой системы в России.


Об этом рассказал журналистам глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По словам парламентария, одновременно с поправками в закон о бюджете на 2024 год вносятся изменения в Бюджетный кодекс и в закон о ежегодной выплате работающим родителям. Также изменяется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и совершенствуется налоговая система в целом.

Макаров добавил, что депутаты планируют провести ряд встреч с экспертами, чтобы обсудить возможную корректировку и дополнение документов. К обсуждению также будут привлечены представители бизнес-сообщества, регионов и муниципалитетов.

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#госдума
Опубликовано видео задержания барнаульского маньяка
«Baza» публикует видео задержания барнаульского маньяка
03 июня 2024, 15:56

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

«Baza» публикует видео задержания Виталия Манишина, которого следователи считают барнаульским маньяком.
По данным Telegram-канала, в Калманском суде начался процесс над экс-замглавы Калманской администрации Виталием Манишиным. В понедельник ему на шесть месяцев продлили срок содержания под стражей. Дело начнут рассматривать 17 июня.


Как утверждает следствие, Манишин признался в убийствах абитуриенток и студенток барнаульского политеха, совершенных в 1999–2000 годах, а также взял на себя вину за убийство Людмилы Обидиной в 1989 году.

Барнаульского маньяка искали 23 года. В 2000 году у следователей был другой подозреваемый, Александр Анисимов.

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#россия
#арест
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Сухарев объяснил необходимость аналога французского Иностранного легиона в РФ
03 июня 2024, 15:53

Фото: iStock/Anna_Anikina

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой создать в России «аналог французского Иностранного легиона» для дополнения Вооружённых сил РФ.
«Учитывая актуальность предложения, в том числе в условиях гибридной войны, которую ведут США и НАТО в отношении РФ, прошу поручить рассмотреть инициативу по созданию в России военной организации, в которую могли бы входить граждане иностранных государств, желающие выступать на стороне России, поддержать нашу страну в проведении СВО на Украине», — приводит RT текст обращения Сухарева на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

До этого сообщалось, что Швеция осуществит новую поставку военной помощи Украине. Как передают argumenti.ru, в числе техники, которую получит Киев от шведской стороны, два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У).

Ранее премьер-министр Марсель Чолаку заявил, что власти Румынии обсудят возможность поставки Украине зенитно-ракетной системы (ЗРК) Patriot.

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МИД Казахстана: Идея интервью Зеленского азиатским СМИ является сомнительной
03 июня 2024, 15:53

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Идея интервью украинского президента Владимира Зеленского представителям средств массовой информации Центральной Азии представляется весьма сомнительной. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
В этом интервью Зеленский завил о некой «угрозе» со стороны России странам региона. Спикер казахстанского МИД, выступая на брифинге, подчеркнул, что украинская сторона самостоятельно организовала эту встречу и пригласила на неё представителей нескольких частных СМИ из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Дипломат также отметил, что по линии МИД Казахстана никакой информации об интервью не проходило. Идея его проведения видится довольно сомнительной и само интервью получилось скорее эмоциональным, чем рациональным, сказал Смадияров. В заключение он указал, что значительно проще было обратиться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ.

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В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие
Стармер заявил, что готов применить ядерное оружие, если партия придёт к власти
03 июня 2024, 15:40

Фото: iStock/vadimrysev

Глава оппозиционной британской Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что будет готов применить ядерное оружие, если придёт к власти.
«Что касается ядерного сдерживания — оно фундаментально, это жизненно важная часть нашей обороны. Конечно, это означает, что мы должны быть готовы его использовать», — заявил Стармер в ходе предвыборной компании, его цитирует Sky News.

Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. Эксперты сообщали, что правящая партия страны значительно уступает оппозиционерам.

О ситуации в правительстве Великобритании, грядущих выборах, а также о том, сохранит ли свой пост премьер-министр Риши Сунак читайте в материале «Радио 1».

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#великобритания
#ядерное оружие
#парламент
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Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения
Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения
03 июня 2024, 15:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев, а также всех, кто отмечает День спасения и освобождения, с этим праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с праздником — Днем спасения и освобождения. 26 Ияра — одна из важнейших, знаменательных дат в многовековой истории еврейского народа», — говорится в телеграмме.

Он отметил, что эта дата связывает эпохи и поколения, олицетворяет память о Великой Победе. О подвиге бойцов и командиров Красной Армии. Глава государства подчеркнул, что 26 ияра является данью глубокого уважения к людям, которые проявили мужество и стойкость. Он уверен, что широкое празднование обогащает исторические, культурные, религиозные традиции российских евреев, а также способствует продвижению духовно-нравственных и патриотических идеалов. Помимо этого, служит консолидации усилий в противостоянии радикальному национализму, антисемитизму и ксенофобии.

Ранее сообщалось, что Путин на следующей неделе примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. Президент отправится в Петербург, где примет участие в мероприятиях, организованных ПМЭФ. Также он будет присутствовать на пленарном заседании форума, которое состоится 7 июня. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат от Чечни пообещал «доходчиво объяснить» Даванкову смысл традиций
Делимханов заявил, что готов объяснить Даванкову смысл традиционных ценностей
03 июня 2024, 14:55

Фото: Telegram-канал Делимханова

Депутат Госдумы и замглавы правительства Чечни Адам Делимханов выразил резкую критику в адрес законопроекта вице-спикера Думы Владислава Даванкова, который предлагает разрешить школам запрещать ношение религиозной одежды.
Всвоем Telegram-канале Делимханов напомнил, что мусульманские женщины носят не только никаб, но и хиджаб, и заявил, что такой запрет нарушает конституционное право на свободу вероисповедания. Он также подчеркнул, что в условиях западного давления подобные законы могут расколоть общество, и призвал к более глубокому изучению вопроса перед внесением подобных предложений.

В мае глава СПЧ Валерий Фадеев предложил запретить никабы в России, что вызвало реакцию в Госдуме и призыв к обсуждению этой темы с участием религиозных лидеров и местных властей для обеспечения уважения к культурным различиям.

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Бузову раскритиковали за откровенный наряд на выступлении в Уфе в день защиты детей
Мизулина: Бузова устроила свою «голую вечеринку» на концерте в Уфе
03 июня 2024, 14:26

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась откровенным нарядом Ольги Бузовой на выступлении в Уфе в Международный день защиты детей и сравнила выступление певицы с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой.
«В Уфе случилась своя «голая вечеринка» — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией. И я с ними солидарна», — написала Мизулина в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что между «голой вечеринкой», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, и выступлением Бузовой в полуголом виде в день защиты детей нет никакой разницы.

По словам Мизулиной, в то время как Россия проводит специальную военную операцию, идёт гражданская война на Украине и гибнут люди, часть общества живёт в «каком-то другом мире» и продвигает ценности, которые уже уходят в прошлое.
«Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю», — заключила Мизулина.

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Зеленский может пропустить саммит G7
Никифоров: Зеленский может не поехать на саммит G7, но поучаствует онлайн
03 июня 2024, 14:13

Украинский лидер Владимир Зеленский, возможно, не сможет лично принять участие в саммите G7 в Италии, об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада».
«Я, к сожалению, не могу подтвердить или опровергнуть, что Зеленский именно физически примет участие в саммите G7, но в любом случае или онлайн, или физически участие будет, это безусловно», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Никифоров.

Ранее стало известно, что Зеленский обратился к своему филиппинскому коллеге Филиппину Фердинанда Маркосу с просьбой отправить на Украину психотерапевтов. По словам Зеленского, боевикам Вооружённых сил Украины необходима психологическая помощь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#саммит
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Проживающий в Лондоне политик Андрей Сидельников объявлен в розыск
03 июня 2024, 14:05

Фото: istockphoto/???? ??????

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск политика Андрея Сидельникова. После бегства из России он постоянно проживает в Лондоне.
Информация об этом появилась в базе розыска МВД. В карточке указано, что политик разыскивается по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется. Скорее всего, речь идёт о терроризме.

В мае нынешнего года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Сидельникова уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (терроризм). В ходе так называемого Съезда народных депутатов, организованного иноагентом Ильёй Пономарёвым*, политик призывал наносить удары при помощи беспилотников по избирательным участкам в день выборов президента РФ в марте 2024 года и таким образом сорвать голосование.

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* Признан иноагентом в РФ
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