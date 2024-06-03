В Госдуму внесён бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
В Государственную думу внесён на рассмотрение бюджетный пакет, включающий в себя пять поправок в Налоговый кодекс. Эти изменения направлены на донастройку и совершенствование налоговой системы в России.
Об этом рассказал журналистам глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По словам парламентария, одновременно с поправками в закон о бюджете на 2024 год вносятся изменения в Бюджетный кодекс и в закон о ежегодной выплате работающим родителям. Также изменяется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и совершенствуется налоговая система в целом.
Макаров добавил, что депутаты планируют провести ряд встреч с экспертами, чтобы обсудить возможную корректировку и дополнение документов. К обсуждению также будут привлечены представители бизнес-сообщества, регионов и муниципалитетов.
Читайте также:
Минфин предложил увеличить в 100 раз поступления в бюджет от приватизации
Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Госдума ввела налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан
Александр Бойцов