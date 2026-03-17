В России введут лицензирование вейпов в ближайшие месяцы
Вопрос лицензирования оборота вейпов в России планируют урегулировать на законодательном уровне уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
По словам депутата, сейчас значительная часть никотинсодержащей продукции на рынке является контрафактной. При этом реальная концентрация никотина в таких устройствах может существенно превышать заявленную, а состав жидкостей зачастую остается неизвестным.
Толмачев в беседе с «Парламентской газетой» подчеркнул, что ключевым инструментом наведения порядка станет именно лицензирование. Без него, по его мнению, на прилавках продолжит появляться небезопасная и неконтролируемая продукция.
Также парламентарий сообщил, что власти работают над приведением вейпов к стандартам, аналогичным табачной продукции. Речь идет о введении обязательных предупреждений и медицинской информации на упаковке. Ожидается, что новые меры помогут сократить долю контрафакта и повысить безопасность потребителей.
