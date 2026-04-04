Юрист предупредила россиян о крупном штрафе за автомобильные шины в подъезде
Хранение автомобильных шин в подъезде многоквартирных домов может обернуться для россиян штрафом до 15 тысяч рублей. Об этом предупредила в разговоре с РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
Она напомнила, что собственники квартир обязаны соблюдать правила в отношении мест общего пользования. Такие помещения не должны быть захламлены, и следует помнить, что к их числу относятся лестничные площадки в подъездах. Если шины мешают проходу в случае возникновения пожарной ситуации, то нарушителю грозит административная ответственность. Размер штрафа для граждан составляет от пяти до пятнадцати тысяч рублей.
При этом наказание возрастает, если хранение шин в подъезде привело к возгоранию, повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью человека. В таких случаях штраф для граждан достигает 40–50 тысяч рублей.
Юрист подчеркнула, что в ряде ситуаций виновному придётся компенсировать убытки пострадавшим. Она добавила, что для должностных лиц предусмотрена более серьезная ответственность за аналогичные нарушения.
