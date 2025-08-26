Владельца «Бабкиных семечек», «Кириешек» и «Яшкино» хотят признать экстремистом
Генпрокуратура РФ потребовала признать экстремистом владельца брендов «Кириешки», «Бабкины семечки» и «Яшкино». Соответствующий иск уже направлен в Тверской суд Москвы.
Как передает РБК, иск поступил в отношении бизнесмена Дениса Штенгелова и его отца Николая, следует из карточки суда. Первый является бывшим совладельцем ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово и основным акционером КДВ, куда входят бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve, «Кириешки», «Ореховичи», «Балтимор», «Чипсоны» и другие. Денису принадлежит около 79% акций.
К тому же Штенгелов владелец сети супермаркетов «Ярче!», которые популярны в Центральной России, Поволжье и Сибири. Состояние бизнесмена оценивается в 1,4 миллиарда рублей. При этом его отец основал несколько компаний на Украине и был депутатом райсовета Запорожской области.
Что именно побудило Генпрокуратуру направить соответствующий иск, не уточняется. Сам Штенгелов еще с 2008 года проживает со семьей в Австралии.
