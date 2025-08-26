Владельца «Бабкиных семечек», «Кириешек» и «Яшкино» хотят признать экстремистом

26 августа 2025, 10:23

Фото: iStock/Zolnierek

Генпрокуратура РФ потребовала признать экстремистом владельца брендов «Кириешки», «Бабкины семечки» и «Яшкино». Соответствующий иск уже направлен в Тверской суд Москвы.