Москвич Кристиан Грэй похитил кольцо за 2 миллиона и продал его за бесценок

18 сентября 2026, 13:44

В московском ТЦ мужчина похитил кольцо за 2 млн и сдал его в ломбард за 18 тысяч

Фото: Istock/Berkut_34

В столичном торговом центре «Европейский» произошла кража в ювелирном магазине. Подробности сообщает РЕН ТВ.