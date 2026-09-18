Москвич Кристиан Грэй похитил кольцо за 2 миллиона и продал его за бесценок
В столичном торговом центре «Европейский» произошла кража в ювелирном магазине. Подробности сообщает РЕН ТВ.
26-летний мужчина по имени Кристиан Грэй, полный тёзка героя книги «50 оттенков серого», похитил кольцо. Ценник на это украшение составлял два миллиона рублей.
После кражи мужчина отправился в ломбард и сдал похищенное изделие. Там он получил за дорогостоящее кольцо всего 18 тысяч рублей. Таким образом, сумма, которую ему выплатили, оказалась в десятки раз меньше реальной стоимости украшения.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого в одном из районов Москвы. Отмечается, что ювелирный магазин оценил материальный ущерб в 300 тысяч рублей.
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