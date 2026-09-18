«Груда металла»: На трассе в Подмосковье произошло массовое ДТП
В городском округе Ступино произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 сентября на 114-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительной информации, столкнулись пять машин, которые двигались в попутном направлении. Один из автомобилей превратился в груду металла: его кузов оказался полностью смят.
В результате ДТП одного человека госпитализировали. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки они примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.
Ранее сообщалось о ДТП в Москве. На Кутузовском проспекте столкновение восьми машин привело к гибели человека.
Читайте также: