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В России заметили редкий Т-90

22 июля 2024, 04:36
Фото: istock / Dmitrii Bereznev

Фото: istock / Dmitrii Bereznev

Редкая модификация танка Т-90 была замечена на российской железнодорожной платформе, сообщает Telegram-канал «Воевода вещает», отмечая, что машина отличается от более поздних Т-90 литой башней.
Канал обратил внимание на фотографию Т-90 с литой башней, показывающую, что этот танк – продукт ранней серии. Было отмечено, что такие танки встречаются очень редко.

Т-90 «Владимир» стал серийной версией танка объект 188 и был принят на вооружение в 1992 году. Его корпус и башня были созданы на базе танка Т-72Б.



В начале июля в районе завода «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле впервые была замечена неизвестная боевая машина, похожая на тяжелый бронетранспортер на базе танка. Изделие имело шасси Т-72 или Т-90.

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#танки
#завод
SHAMAN: Байден покинул гонку после моего выступления у посольства США
22 июля 2024, 01:35

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) связал выход президента США Джо Байдена из предвыборной кампании со своим выступлением у посольства США в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам музыканта, он исполнил песню «Я русский» возле посольства после чего стало известно, что Байден решил не переизбираться на пост главы государства.

«Служу России!» – заявил артист.

В пятницу, 19 июля, SHAMAN провел митинг-концерт возле посольства США в российской столице. По словам артиста, таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube.

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День Панкратия и Кирилла 22 июля 2024: история праздника, приметы, что нельзя делать
22 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto/Studia72

В понедельник, 22 июля 2024 года, верующие вспоминают священномучеников епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. В народе этот день называли Панкратий и Кирилл, Ягодник, Черничник. Как и у большинства православных праздников, христианские традиции в эту дату тесно сплелись с поверьями предков, приметами и обычаями, история которых тянется из глубины веков.
В том, что можно и что нельзя делать на Панкратия и Кирилла, истории праздника, народных приметах и традициях, разбиралась редакция «Радио 1».

День Панкратия и Кирилла — что за праздник?

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova
22 июля чтут память двух священномучеников епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. По легенде, первый из них жил в I веке, во времена Иисуса Христа, а второй в III веке, в годы жестоких гонений христиан.

Панкратий Тавроменийский был родом из Антиохии. Его отец еще до распятия Иисуса Христа уверовал в Спасителя и сблизился с его учениками, особенно с апостолом Петром. Всю их семью крестил в Антиохии один из апостолов.

Когда родители Панкратия умерли, он стал монашествовать, а со временем стал епископом Тавромении в Сицилии. Согласно житию, благодаря святому почти все жители города и окрестностей приняли христианскую веру.

«Много лет святой Панкратий мирно управлял своей паствой. Однажды язычники восстали на святителя и, выбрав подходящее время, внезапно напали на него и забили камнями», — говорится в житии.
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Священномученик Кирилл Гортинский жил в III веке. С юных лет отличался добродетелью, а повзрослев, получил видение об острове Крит, куда и отправился. Там он стал епископом города Гортинии. За долгие годы служения обратил тысячи язычников в христианскую веру.

Согласно житию, в старости его арестовали за проповеди среди язычников и приговорили к сожжению. Однако огонь не коснулся святого, и многие, увидев это чудо, уверовали в Христа. Удивившись, правитель отпустил Кирилла.

Однако вскоре, когда император узнал, что епископ продолжает свои проповеди, снова велел арестовать его и приговорил к казни через отсечение головы. Услышав приговор, 90-летний старец обрадовался, что примет мученическую смерть за истинную веру, и сам положил голову под меч.

Смерти обеих епископов признали мученическими, после чего они были канонизированы церковью.

Что можно делать 22 июля

Фото: istockphoto/Sarsmis
Согласно народным традициям, в это время на грядках начинают появляться огурцы. По одним поверьям, первый плод нужно было втайне от всех закопать в конце огорода, чтобы обеспечить хороший урожай, по другим — отдать огурец самому младшему члену семьи.

Также на Панкратия и Кирилла начинали готовить бочки для засолки огурцов, тщательно очищали их золой и песком, а потом оставляли сушиться на солнце.

Еще с 22 июля начинали собирать чернику. Как говорили в народе: «Черника уведет от живота лихо». Из ягоды варили настойки и варенья, пекли пироги, готовили кисели и морсы.

Чернике приписывали целебные свойства — для глаз, живота и суставов. Эту ягоду и сегодня рекомендуют людям с плохим зрением, болезнями ЖКТ и ревматизмом.

Юные девушки старались собрать как можно больше черники, чтобы сохранить красоту и молодость, и скорее найти себе суженого.

Что нельзя делать 22 июля

Фото: istockphoto/yanikap
На Панкратия и Кирилла у предков было множество запретов:
  • не рекомендовалось собирать какие-либо ягоды, кроме черники, так как считалось, что они потеряют свою полезность;
  • запрещалось ссориться, грубить и поддаваться злым эмоциям, иначе грозили болезни;
  • нельзя было отказывать никому в помощи, в том числе и попрошайкам, чтобы самому не лишиться денег;
  • не разрешалось давать деньги в долг, только жертвовать;
  • первый урожай огурцов не давали взрослым, сначала — детям;
  • о снах, тем более кошмарах, следовало не рассказывать, чтобы они не сбылись.

Народные приметы о погоде 22 июля

Фото: istockphoto/yanikap
  • скудный урожай черники связывали с холодной осенью, богатый — с морозной зимой;
  • мерцающие звезды ночью сулили сильную грозу;
  • тусклая луна говорила о долгих дождях;
  • если лилии и кувшинки закрывались днем, то ждали обильные ливни;
  • громкое кваканье лягушек считали знаком приближающейся знойной жары, а их молчание — похолоданием;
  • если в лесу выросло много высоких муравейников, то ожидали очень долгую и холодную зиму;
  • яркую радугу называли началом ясных и безоблачных дней;
  • утром нет тумана, роса скудная — на весь день обещали дожди;
  • мелкую морось с утра связывали с затяжными ненастьями;

Именины 22 июля

Фото: istockphoto/MNStudio
Как назвать мальчиков и девочек в июле, можно узнать, ориентируясь на именины:
  • Александр — святой покровитель Александр Египетский;
  • Андрей — святой покровитель мученик Андрей;
  • Иван — святой покровитель преподобный Иоанн Пещерник;
  • Кирилл — святой покровитель мученик епископ Кирилл Гортинский;
  • Михаил — святой покровитель мученик Михаил Сновидец;
  • Панкрат — святой покровитель мученик епископ Панкратий Тавроменийский;
  • Федор — святой покровитель епископ Феодор Едесский.
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В Думу внесли поправки о выдворении мигрантов несмотря на просроченные паспорта
21 июля 2024, 21:57

Фото: IStock/FedotovAnatoly

Депутаты Госдумы перед тем, как начать второе чтение законопроекта о режиме высылки иностранцев из России, внесли в документ поправки, по которым мигранты смогут покинуть РФ даже несмотря на просроченный паспорт. Об этом сообщает ТАСС.
В новой версии указывается, что выезд могут одобрить по удостоверяющему документу, в том числе с истекшим сроком действия, имеющим техническим неисправности, но позволяющим определить личность.

В первом чтении законопроект приняли месяц назад, 18 июня.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержит законопроект о расширении списка нарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России. Этот перечень пополнят еще 20-ю административными статьями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#госдума
#законопроект
#мигранты
#граница
#россия
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Telegram-каналы РФ пострадали в результате взлома известного бота FleepBot
21 июля 2024, 14:34

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Telegram-бот FleepBot взломали хакеры, он используется многими каналами для отложенных публикаций записей. Данные о взломе появились в официальном канале новостей FleepBot. О последствиях взлома выяснилось с утра, 21 июля. В каналах, администрация которых использует FleepBot, появились провокационные тексты. Число ресурсов, которые пострадали, не называется.
Разработчики признали и подтвердили произошедшее, выразив сожаление и назвав инцидент тревожным. По их словам, сейчас ведутся работы по устранению текущих и будущих проблем.

«А также обязательно будем обращаться в органы, для того чтобы виновные понесли наказание. На данный момент публикация постов во всех каналах приостановлена», — говорится в сообщении.

Подобный случай не единственный. В 2022 с этим столкнулся бот Crosser Bot.

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#хакер
#новости
#россия
#telegram
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МЧС: За сутки в водоёмах России погибли 40 человек, включая двоих детей
21 июля 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Nastco

За минувшие сутки жертвами несчастных случаев на воде стали 40 человек. Среди них двое детей.
Об этом сообщило МЧС РФ в своём официальном телеграм-канале. Часто причиной того, что люди тонут, становится алкоголь. Например, один из таких случаев произошёл в Бурятии, на карьере в микрорайоне Тулунжа. Там утонули сразу три человека, которые отправились купаться в нетрезвом состоянии.

Один человек утонул в реке Сергинка в Пермском крае. Компания отдыхала в необорудованном для купания месте, мужчина пренебрёг запретом и полез в воду. В результате он утонул на глазах своих друзей, которые не успели прийти ему на помощь.

В Красноярском крае на Енисее рыбаки увидели тонущего человека, которого уносило быстрым течением. Помочь ему не смогли. Сейчас его тело разыскивают водолазы.

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#алкоголь
#мчс
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#человек
#мужчина
#люди
#рф
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Рособрнадзор: мигранты должны заранее учить своих детей русскому языку
21 июля 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Professor25

Мигранты, желающие переехать в Россию вместе с семьей, должны заранее учить своих детей русскому языку. Как пояснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, такая мера поможет несовершеннолетним понять, как нужно общаться и вести себя со сверстниками, пишет РИА Новости.
«Если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», — прокомментировал Музаев.

Чиновник также добавил, что детям мигрантов необходимо знать русский язык, чтобы понимать культурный код России.

Как сообщалось ранее в Госдуме рассматриваются 25 законопроектов по контролю за миграцией в РФ. Большинство парламентарии уже внесли, во втором чтении рассмотрят законопроекты про режим высылки мигрантов-нелегалов.

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#россия
#госдума
#русский язык
#закон
#законопроект
#мигранты
#новости
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В суде подтвердили получение взятки экс-замминистра Ивановым данными ФНС
21 июля 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Следствие предоставило суду данные из налоговой инспекции, подтверждающие причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к получению взятки. Также в качестве доказательств были представлены госконтракты и договоры на выполнение работ.
Об этом говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. На прошлой неделе Басманный районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей Иванову и соучастнику преступления бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин.

Экс-заместитель главы министерства обороны РФ Тимур Иванов курировал в ведомстве работу военно-строительного комплекса. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Следствие вменяет ему получение взяток на сумму около миллиарда рублей. Сам Иванов вину не признаёт.

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#суд
#следствие
#новости
#рф
#взятка
#минобороны рф
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В Рособрнадзоре рассказали о результатах пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор: 122 выпускника благодаря пересдаче ЕГЭ стали стобалльниками
21 июля 2024, 09:22

Фото: iStock/fpphotobank

Пересдача единого государственного экзамена позволила 122 выпускникам стать стобалльниками. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Больше всего стобальников из числа тех, кто повторно сдавал экзамен по дисциплине «Информатика». Пересдача также осуществлялась по математике и русскому языку.

Также стало известно, что правом пересдачи ЕГЭ в 2024 году воспользовались более 105 тысяч выпускников.

Большинсту из них удалось значительно улучшить свой результат и увеличить шансы на поступление в вузы.

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#егэ
#вузы
#информатика
#школа
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Неизвестные снесли экскаваторами усадьбу Зеленских в центре Киева
21 июля 2024, 08:37

Фото: istockphoto/ANNVIPS

В центре Киева неизвестные снесли экскаваторами историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, расположенную в центре Киева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Киева.
Правоохранители уже начали проверку по факту несанкционированного сноса усадьбы.

Отмечается, что речь идет о постройке, принадлежащей состоятельным мещанам Зеленским. Здание 1911 года является одним из старинных и имеет статус достопримечательности.

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#киев
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