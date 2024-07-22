В России заметили редкий Т-90

Фото: istock / Dmitrii Bereznev
Редкая модификация танка Т-90 была замечена на российской железнодорожной платформе, сообщает Telegram-канал «Воевода вещает», отмечая, что машина отличается от более поздних Т-90 литой башней.
Канал обратил внимание на фотографию Т-90 с литой башней, показывающую, что этот танк – продукт ранней серии. Было отмечено, что такие танки встречаются очень редко.
Т-90 «Владимир» стал серийной версией танка объект 188 и был принят на вооружение в 1992 году. Его корпус и башня были созданы на базе танка Т-72Б.
В начале июля в районе завода «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле впервые была замечена неизвестная боевая машина, похожая на тяжелый бронетранспортер на базе танка. Изделие имело шасси Т-72 или Т-90.
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Т-90 «Владимир» стал серийной версией танка объект 188 и был принят на вооружение в 1992 году. Его корпус и башня были созданы на базе танка Т-72Б.
В начале июля в районе завода «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле впервые была замечена неизвестная боевая машина, похожая на тяжелый бронетранспортер на базе танка. Изделие имело шасси Т-72 или Т-90.
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Александр Климов