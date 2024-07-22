В России заметили редкий Т-90

В понедельник, 22 июля 2024 года, верующие вспоминают священномучеников епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. В народе этот день называли Панкратий и Кирилл, Ягодник, Черничник. Как и у большинства православных праздников, христианские традиции в эту дату тесно сплелись с поверьями предков, приметами и обычаями, история которых тянется из глубины веков.