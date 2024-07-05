«Ростех»: индо-российское предприятие передало индийским военным 35 тыс. АК-203

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Больше 30 тысяч автоматов АК-203 передала индийским военным компания Indo-Russian Rifles Private Limited, являющаяся совместным предприятием России и Индии. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Уточняется, что всего передано 35 тысяч единиц стрелкового оружия.
По информации «Ростеха», данная поставка завершила первую фазу производства автоматов Калашникова в Индии. Для выпуска вооружений в назначенные сроки завод штата Уттар-Прадеш оборудован нужными мощностями.
Отмечено, что со стороны РФ учредителями Indo-Russian Rifles Private Limited указаны входящий в госкорпорацию концерн «Калашников» и «Рособоронэкспорт».
АК-203 является особой версией АК-200, выполненного под индийский патрон 7,62×39 мм. Ранее в «Ростехе» сообщали о поставке российским военным пистолетов-пулеметов ПП-2000.
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Отмечено, что со стороны РФ учредителями Indo-Russian Rifles Private Limited указаны входящий в госкорпорацию концерн «Калашников» и «Рособоронэкспорт».
АК-203 является особой версией АК-200, выполненного под индийский патрон 7,62×39 мм. Ранее в «Ростехе» сообщали о поставке российским военным пистолетов-пулеметов ПП-2000.
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Никита Кротов