Стало известно, почему не существует эффективной защиты от ракет «‎Искандера»

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Эффективной защиты от ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер» не существует. Об этом заявили в «Ростехе».
В корпорации отметили, что комплексы производит холдинг «Высокоточные комплексы». Они активно применяются в зоне спецоперации. «Искандер-М» несет мощнейшую боевую часть. Её хватит, чтобы уничтожить военный корабль, укрепление или здание. В ходе СВО «Искандер» показывает снайперскую точность.
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» предназначен для эффективного огневого поражения особо важных малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. Он относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Снаряды комплекса практически неуязвимыми для систем ПВО противника.
Ранее сообщалось, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства. В МО РФ рассказали, что расчетами ОТРК «Искандер» также были ликвидированы радиолокационная станция TRML-4D и обслуживающий состав украинской армии в Днепропетровской области.
ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Эффективной защиты от его ракет не существует», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Ростеха».
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» предназначен для эффективного огневого поражения особо важных малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. Он относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Снаряды комплекса практически неуязвимыми для систем ПВО противника.
Ранее сообщалось, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства. В МО РФ рассказали, что расчетами ОТРК «Искандер» также были ликвидированы радиолокационная станция TRML-4D и обслуживающий состав украинской армии в Днепропетровской области.
ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова