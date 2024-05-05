В России зафиксировали резкий рост спроса на определенную услугу перед Пасхой

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В преддверии праздника Пасхи аналитики «Авито Услуг» решили исследовать, как изменилась ситуация на рынке услуг по изготовлению куличей, творожных пасх и украшенных яиц по сравнению с прошлым годом, и отметили резкий рост спроса на некоторые услуги, передает «Лента.ру».
В целом по России спрос на производство пасхальных продуктов вырос на 32 процента. Что касается кулича, то в среднем по России его заказывают в два раза чаще, чем в прошлом году. В Новосибирске спрос на пасхальный хлеб вырос почти в девять раз. В Ставрополе эта услуга стала популярнее почти в семь раз, а в Казани – почти в пять. Красноярцы и омичи заказывают куличи в четыре раза больше, чем в прошлом году. Что касается творожной пасхи, то больше всего заказов оформляют в Сочи, Уфе и Калининграде.
Также в последнее время набирает популярность новая услуга по украшению пасхальных яиц. Помимо окрашивания куриных яиц, мастера предлагают услугу по изготовлению шоколадных и декоративных яиц. Спрос на эту услугу вырос в 2,5 раза по всей России, причем больше всего – на 500 процентов – в Челябинске.
Ранее терапевт Елена Малышева и иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в эфире программы Первого канала «Жить здорово!» предупредили россиян о вреде яичных красителей.
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Также в последнее время набирает популярность новая услуга по украшению пасхальных яиц. Помимо окрашивания куриных яиц, мастера предлагают услугу по изготовлению шоколадных и декоративных яиц. Спрос на эту услугу вырос в 2,5 раза по всей России, причем больше всего – на 500 процентов – в Челябинске.
Ранее терапевт Елена Малышева и иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в эфире программы Первого канала «Жить здорово!» предупредили россиян о вреде яичных красителей.
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Александр Климов