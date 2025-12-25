Россияне жалуются на потерю слуха после перенесённого гонконгского гриппа
Россияне жалуются на потерю слуха после перенесённого гонконгского гриппа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Жительница Челябинска рассказала, что после заражения вирусом A (H3N2) у неё долгое время держалась температура 40 градусов, болели глаза, шла кровь из носа, губы были сухими, а также часто бросало в пот. Даже после завершения острой фазы болезни, которая длилась две недели, у женщины сохранились кашель, слабость и тошнота. Кроме того, вся еда теперь кажется ей пересоленной.
Аналогичные симптомы, включая временную потерю слуха на одно ухо, описывают и другие переболевшие, включая жителей Москвы.
Роспотребнадзор подтвердил, что вирус группы A (H3N2) продолжает доминировать в России. Медицинские специалисты рекомендуют носить маски, тщательно мыть руки и избегать мест массового скопления людей.
По словам врачей, при заражении гонконгским гриппом инфекция часто распространяется на ушную полость, что может привести к её воспалению и временной потере слуха. В случае осложнений этот процесс может затянуться на несколько месяцев. В таких ситуациях необходимо незамедлительно обратиться к отоларингологу, как отметила врач-инфекционист Елена Мескина.
Читайте также: