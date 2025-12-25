25 декабря 2025, 08:24

SHOT: Россияне жалуются на потерю слуха после перенесённого гонконгского гриппа

Фото: iStock/Yurii Yarema

Россияне жалуются на потерю слуха после перенесённого гонконгского гриппа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.